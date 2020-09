El ex campeón Nicolás Posco es uno de los pilotos que votó en contra de los nuevos costos que dispuso APAT. Gentileza APAT.ORG.AR.

Los costos presupuestados por el Turismo Nacional para el regreso de la actividad programada para el 16 y 17 de octubre, casi con seguridad en el autódromo de La Plata, fue rechazado por la mayoría de los pilotos de la Clase 2, lo que puso en zona de riesgo el regreso de la categoría más federal del automovilismo en Argentina.



Los costos se incrementaron un 30 por ciento en relación con la segunda prueba del certamen que se disputó el pasado 15 de marzo, justo antes de comenzar el aislamiento por la pandemia de Coronavirus.



Los pilotos de la división menor se convocaron por las redes sociales y confeccionaron un petitorio que enviaron a la comisión directiva de APAT, que preside Hugo Paoletti, en el que solicitan reconsiderar el incremento y que bajo esa circunstancia no retonarán la actvidad.



El incremento alcanza no sólo a los pilotos, sino que perjudica a los equipos, motoristas, chasistas y proveedores que tiene la categoría.



De los 42 pilotos que participaron en algunas de las dos pruebas que cumplió el certamen, 32 fueron los que votaron en contra del incremento de los costos en diferentes rubros.



Solicitaron pagar una sola cota social y no tres como exige APAT; carpa libre o a cargo de la categoría, lo mismo que el uso de la radio y cartelería; el canon por prueba, pidiendo un descuento del 30 por ciento, y bajar a seis gomas nuevas.



Entre los que firmaron se encuentran los principales referentes de la categoría y de los cuatro regionales que empezaron el certamen figura Martín Alessi.



Nicolás Montanari se bajó después del estreno por los costos y Gastón Cabrera decidió no volver después del aislamiento. El otro es Fabrizio Benítez.



Alessi destacó que “firmamos casi todos los pilotos, solicitamos que se vuelvan los costos al comienzo del certamen y no con el aumento del 30 por ciento que quieren. Hay que ir con mucha más plata, cuando tenemos una situación económica mucho peor que antes de la pandemia”.



Los principales pilotos de la división menor no están de acuerdo con el incremento que dispuso la dirigencia. Gentileza APAT.ORG.AR.

La movida de los pilotos no cayó bien en la dirigencia de la categoría y el presidente Paoletti dejó trascender que el certamen se reanudaría sólo con la Clase 3. Lo que no tuvo en cuenta el dirigente, quien bajo su presidencia se jerarquizó el Turismo Nacional, es que varios pilotos de la división principal se quejaron por el incremento de los costos y que amenazaron con no reanudar el certamen.



La categoría más federal del automovilismo en Argentina y que entrega los mejores espectáculos atraviesa una crisis que puede tener serias consecuencias, como no terminar el certamen, que se iba a completar con tres fechas dobles.