El juicio por YPF le costó US$ 2.400 millones a Burford: el Gobierno cree que no tiene chances en el tribunal internacional

El juicio por YPF que inició luego de que Burford Capital presentara una denuncia contra Argentina por presunto incumplimiento estatal al momento de su expropiación, le generó una perdida contable al fondo por 2.438 millones de dólares en el primer trimestre de 2026.

Pérdidas de Burford por el juicio de YPF y la confianza del Gobierno

El monto fue reportado por el mismo fondo a sus inversiones. El CEO de Burford, Christopher Bogart, señaló: «Si bien la pérdida relacionada con YPF fue decepcionante y provocó un cargo contable no monetario muy importante, no hay impacto en caja derivado de esa pérdida. De hecho, incluso si YPF no volviera a pagar un solo centavo, igualmente habremos generado US$ 236 millones en ingresos de caja y más de US$ 100 millones en ganancias por el caso, y somos optimistas respecto de un resultado favorable en el arbitraje».

Al mismo tiempo el fondo aseguró que este viernes presentará un recurso para que un plenario de jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva York revise la sentencia que dio marcha atrás con la condena al Estado a pagar US$ 16.100 millones más intereses.

En caso de que sea rechazado, admitieron que es probable que acudan a la Corte Suprema de Justicia norteamericana. También reconocieron que «la probabilidad de obtener un alivio adicional en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico«.

El fondo le aseguró a sus inversores: «Seguiremos buscando una recuperación para los demandantes a partir de los activos vinculados a YPF y creemos que estos conservan un valor potencial significativo para Burford, pero una fuerte desvalorización tras el fallo de la apelación es el principal factor que explica los resultados del primer trimestre de 2026».

Por otra parte Burford informó que «los demandantes tienen la intención de presentar reclamos bajo el tratado bilateral de inversión entre España y Argentina (en el caso de Petersen) y bajo el tratado bilateral de inversión entre Estados Unidos y Argentina (en el caso de Eton Park)».

También remarcó que el «arbitraje es un proceso de varios años -un caso promedio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tarda 4,4 años-, pero es plenamente capaz de alcanzar el mismo resultado que el tribunal estadounidense de primera instancia. El 86% de las 51 demandas concluidas de arbitraje entre un inversor y el Estado contra Argentina se resolvieron a favor del inversor (incluyendo el último éxito de Burford contra Argentina), y el 97% de todos los laudos del CIADI obtienen cumplimiento».

Tras las pérdidas del juicio, Burford revaluó contablemente sus activos a apenas US$93 millones en el caso, frente a los más de US$1.500 millones en el trimestre previo. La compañía explicó al respecto: «El ajuste de valor razonable genera un impacto neto de US$ 1.476 millones negativos en el ingreso neto antes de impuestos sobre una base atribuible solo a Burford».

En tanto, la Procuración del Tesoro comunicó que la probable presentación de Burford ante el CIADI «ya había sido pretendida por los demandantes en 2015», pero «fue posteriormente abandonada por decisión de los propios actores, quienes optaron por litigar exclusivamente ante los tribunales de Nueva York».

Los representantes del Gobierno, concluyeron: «El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito».

Con información de Clarín