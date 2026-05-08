Archivos inéditos del Pentágono: la verdad detrás de los ovnis y fenómenos no identificados

Bajo una directiva de transparencia impulsada por la administración de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha iniciado un proceso histórico de apertura informativa. Desde este 8 de mayo 2026, el Departamento de Guerra puso a disposición del público 162 archivos inéditos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP/FANI).

La medida, que centraliza documentos de la NASA, el FBI y agencias de inteligencia de Estados Unidos, invita a la ciudadanía y a la comunidad científica a examinar materiales que, hasta hoy, permanecían bajo estricto secreto oficial.

EE. UU. libera archivos inéditos de ovnis: el rol del Departamento de Guerra y la NASA en la apertura de datos UAP/FANI

La desclasificación no es un esfuerzo aislado, sino una acción coordinada entre las principales potencias de seguridad y ciencia de Estados Unidos. Según el portal oficial war.gov/UFO, el Departamento de Guerra lidera esta iniciativa junto a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y la NASA.

El objetivo principal es permitir que la sociedad civil acceda a cables diplomáticos, transcripciones de misiones espaciales y reportes de seguridad que antes eran inaccesibles.

Autoridades como Pete Hegseth, secretario de Guerra, y Jared Isaacman, administrador de la NASA, han enfatizado que esta apertura responde a una demanda legislativa y social por entender eventos que desafían las explicaciones convencionales, siempre bajo un marco de seguridad nacional.

Evidencia gráfica y testimonios: los archivos del FBI sobre ovnis y fenómenos anómalos

Entre los documentos que ya generan impacto se encuentran reportes específicos del FBI que datan de diversas décadas. Uno de los casos más llamativos incluidos en esta primera entrega es el testimonio de un piloto de dron en 2023, quien describió un objeto con iluminación interna anómala.

Uno de los documentos desclasificados por el Pentágono, en una investigación sobre fenómenos anómalos no identificados.-

Asimismo, se han liberado registros de la misión Apolo 17 de 1972, donde se analiza una formación triangular de luces cuya naturaleza física aún es materia de debate entre los expertos.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró que la revisión de estos fenómenos anómalos no identificados se realiza con el rigor técnico necesario para no comprometer operativos vigentes, pero cumpliendo la orden ejecutiva de brindar «transparencia máxima» sobre el conocimiento gubernamental de estos eventos.

Transparencia oficial en Estados Unidos: ¿hay pruebas de tecnología alienígena?

A pesar del volumen de información liberada, el enfoque del Gobierno de Estados Unidos se mantiene en el terreno de lo empírico y lo precavido.

Uno de los documentos desclasificados por el Pentágono, en una investigación sobre fenómenos anómalos no identificados.-

El informe previo de la All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) de 2024 ya adelantaba que, aunque existen cientos de incidentes sin resolución técnica, no hay evidencia concluyente que confirme la existencia de tecnología de origen extraterrestre.

La desclasificación actual, apoyada por figuras legislativas como Anna Paulina Luna y Tim Burchett, busca precisamente evitar las especulaciones y permitir que el análisis científico determine si estos fenómenos anómalos no identificados (UAP/FANI) corresponden a tecnología militar avanzada no declarada, fenómenos atmosféricos o descubrimientos aún no clasificados por la ciencia moderna.