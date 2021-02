El ISSN duplicó su déficit y advierten que necesita otras fuentes de ingreso

El consejero gremial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, José Luis Savanco, reveló que al cierre del año pasado hubo un rojo de 4.800 millones de pesos, es decir el doble del año anterior.

Recordó que en 2019 al organismo le faltaron 2.300 millones de pesos para pagar jubilaciones independientemente de los atrasos en depositar los aportes y contribuciones que a veces se rechazan por parte de los organismo descentralizados y municipios.

La proyección para este año es que tenga un déficit de 7.500 millones de pesos, aún haciendo todos los aportes y contribuciones que se le descuentan a los empleados públicos.

Insistió que “los aportes y contribuciones ya están en un techo” en relación con el único ingreso que cuentan las cajas asistencial y previsional que es el porcentaje que paga el empleador y el empleado del sueldo mensual.

En declaraciones a RN Radio, Savanco indicó que le plantearon al administrador del ISSN que “no se podía aumentar el aporte que hacen los trabajadores porque se está hablando del 30, 35, 40 y hasta 44 % de carga en los aportes, entre lo que paga el Estado y el trabajador”.

Según la mirada del representante gremial “es necesario analizar otro tipo de ingresos” para que funcione la obra social y caja previsional. El último aumento de aportes fue en 2016, el primer año de gobierno de Omar Gutiérrez, en 8 puntos, cuatro de parte del trabajador y 4 del empleador.

Ese aumento sirvió para equilibrar las cuentas pero sólo durante ese año. Al siguiente, en 2017 comenzó a tener déficit que se extendió hasta la actualidad.

Durante 2020 no hubo aumentos salariales a los empleados públicos neuquinos y ahora se pagó un bono de 15.000 pesos a estatales y 20.000 a docentes que como no es bonificable no está sujeto a aportes y contribuciones.

En la línea de pobreza

Los jubilados del ISSN protagonizan protestas en forma de caravanas sin bajarse del auto para evitar contacto por la pandemia pero hasta ahora no han obtenido respuestas.

Consiguieron el respaldo de la conducción del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), pero reclaman que el gobierno gire los fondos para que el pago pueda hacerse efectivo, ya que las arcas del ISSN no lo pueden soportar.

“La situación de postergación de la mayoría de los jubilados es un hecho, conseguimos el aval del consejo de administración y hemos hecho una presentación formal al gobernador para que reconozca el bono a todos los jubilados”, contó Savanco.

La caja previsional de la provincia, aclaró, no puede pagar bonos si no recibe aportes. Seguirán reclamando para lograr una respuesta del Ejecutivo.

El ISSN tiene unos 29.000 jubilados de todos los escalafones. Un tercio cobra menos de $50.000, apenas por encima de la línea de pobreza que está en $45.000.

“Somos la población de mayor riesgo y de mayor taza de contagiosidad del virus, no puede estar mendigando que alguien se acuerde de él, por eso nos parece injusta la decisión del gobierno provincial”, dijo.