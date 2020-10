El jurado de Masterchef Celebrity Germán Martitegui también tiene coronavirus

La televisión refleja parte de la realidad que se vive afuera, y eso sucede con los contagios de coronavirus. En las últimas semanas, la multiplicación de casos en el medio ha sido noticia, donde los principales afectados han sido participantes y jurados de los reality shows que se emiten actualmente.

Días atrás se conoció que el "Polaco", quien participa en la emisión de Masterchef Celebrity en Telefé, había dado positivo a la prueba de Covid-19, tras presentar algunos síntomas. Y los casos dentro del show empezaron a multiplicarse.

De hecho, este martes se hizo público que el jurado del programa Germán Martitegui, acaso el más malo de los tres, también dio positivo al test de coronavirus, en una segunda prueba que debió hacerse.

En su caso se dio la particularidad de que dio parte de síntomas de insolación, luego de que un primer test arrojara un falso negativo. Finalmente, y ante un segundo testeo, supo su verdadero diagnóstico.

"Ayer desperté con fiebre", relató el jurado en Twitter, "y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”, detalló.

Horas antes, también Vicky Xipolitakis debió aislarse por consecuencia del virus, tras ser contacto estrecho con la estrella de cumbia y presentar síntomas. Su caso resultó ser el tercero de los positivos dentro del certamen de cocina.

Los positivos de Covid-19 obligaron a la producción del programa a suspender la grabación de las emisiones, que salen por Telefé unos quince días después de su realización. Por eso, los amantes del certamen de mayor rating verán los reemplazos de los ausentes con el correr de los capítulos.

Según se supo en las últimas horas, Martitegui será reemplazado por la reconocida y prestigiosa cocinera Dolly Irigoyen. Ella junto a Damián Betular y Donato De Santis se encargarán de hacer las devoluciones a los participantes.

En tanto que el Polaco y la Griega serán suplantados momentáneamente por la artista Natalie Pérez y el modelo y actor Christian Sancho, respectivamente. Queda por develar si la magia en la cocina será la misma que despliegan los participantes desde el inicio del programa.