El MPN llevó a la justicia la disputa por la línea sucesoria en Añelo

Los concejales del Movimiento Popular Neuquino en Añelo presentaron ayer una acción de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia para dar marcha atrás con la resolución que los desplazó de la presidencia del Concejo Deliberante. La presentación incluye una medida cautelar para que se suspendan los efectos de las designaciones votadas en la sesión preparatoria del viernes pasado.

Los desencuentros entre los bloques políticos venían arrastrándose desde enero, cuando la oposición de Juntos por el Cambio y el partido que había sido colectora del intendente Milton Morales, Unión Popular, respaldaron los cortes de ruta por el agua. En ese momento, había corrido una versión que sugería que estos bloques intentarían hacerse con la presidencia del Concejo Deliberante para pedir una moción de destitución hacia el jefe comunal.

Si bien todos habían desmentido esas intenciones, el viernes 26 de febrero, en ocasión de la primera sesión preparatoria del año, ambos espacios políticos acordaron someter a votación la candidatura de Fernando Banderet de Unión Popular para la presidencia del cuerpo y la de Víctor Cabrera de Juntos por el Cambio para la vicepresidencia.

Esa decisión, que se ratificó en la resolución 85, es la que ahora el MPN llevó al Tribunal Superior de Justicia. La medida cautelar pretendida implica suspender los efectos de las designaciones, por lo que ya se corrió vista al fiscal general, José Gerez, para que se expida sobre el asunto.

La presentación fue hecha por los tres concejales del oficialismo en Añelo, Delia Díaz, Adriana Pezuk y Ricardo Jara.

Con los tres votos de Juntos por el Cambio y el propio de Unidad Popular se designó a Fernando Banderet que accedió al cargo como colectora de Morales.

“Entendemos que está fuera del marco de la Constitución Provincial. El artículo 277 dice que la presidencia debe ser para un concejal del mismo partido o alianza electoral en su defecto. Ellos obvian estas últimas palabras”, señaló Díaz a Río Negro.

Dijo que la medida cautelar pretende “que el Concejo Deliberante vuelva a ser del mismo color político del intendente hasta que resuelva la justicia”, pues consideró que Banderet “se fue para otro lado”.

“Para asegurar la gobernabilidad de la ciudad y seguir avanzando, necesitamos que el Concejo siga una misma línea de trabajo. No sabemos qué pasó que nuestro aliado se fue para otro lado. No sé los motivos porque nunca se acercó a plantearme a mí que quería abrirse”, sostuvo la concejal.

Sobre las versiones de un posible pedido de destitución al intendente, Díaz no arriesgó hipótesis. “Con todo lo que ha venido pasando, no me atrevo a decir que sí o que no”, planteó, aunque afirmó que estaban al tanto de que se concretaría la maniobra para desplazar al MPN de la presidencia del Concejo. “Sabíamos la jugada que tenían preparada porque este es un pueblo chico y todo se conoce enseguida”, señaló.

El Tribunal Superior de Justicia ya tiene antecedentes en este tipo de conflicto de poderes. El año pasado tuvo que intervenir por una situación similar en Las Lajas y ya había hecho lo mismo en el 2009 por una disputa en Rincón de los Sauces. En ambos casos, resolvió la medida cautelar a favor de los demandantes, es decir, echó para atrás la designación de las autoridades del Concejo Deliberante hasta ocuparse de la cuestión de fondo. En estos casos, no debió llegar a una sentencia porque los conflictos se resolvieron, finalmente, a través de la política.

Morales ganó las elecciones de 2019 con el 48% de los votos y obtuvo tres concejales, misma cantidad que Juntos por el Cambio. La diferencia a su favor la hacía con la banca de Unión Popular que acompañó su candidatura a través de una lista colectora.

La policía evitó ayer un nuevo corte, con cinco detenidos

Al enrarecido clima político que se vive por estos días en Añelo a raíz de la disputa por la presidencia del Concejo Deliberante, se le sumó nuevamente el problema de los cortes de ruta y los reclamos de vecinos por servicios básicos.

Ayer a la madrugada, personal policial detuvo a cinco personas que intentaban bloquear nuevamente la Ruta 7 en el acceso a localidad para reclamar por el abastecimiento de agua y otros servicios en el municipio que conduce Milton Morales.

Según el relato de una de las manifestantes, alrededor de las 4 los vecinos se habían apostado a la altura de Batería 3 cuando llegaron efectivos de la policía para llevarlos detenidos. Los hombres permanecieron en la Comisaría 10 de Añelo hasta pasadas las 17, cuando la fiscalía ordenó su liberación.

La mujer aseguró a este diario que no se les exhibió orden de desalojo ni tampoco se avanzó sobre otros bloqueos que se estaban haciendo en simultáneo, aunque todos fueron levantados a la espera de que recuperen la libertad los cinco detenidos.

El de ayer iba a ser el segundo día consecutivo con bloqueos en los accesos a la localidad y a varias locaciones petroleras por los conflictos que rodean al intendente Morales en Añelo. Según los vecinos, la protesta se organizó porque el jefe comunal “no cumplió con los petitorios entregados”, todos vinculados al problema del agua, servicios de cloacas y electricidad.

Justamente el día anterior, Morales había recorrido la obra de la planta potabilizadora junto a la expresidenta del Deliberante, Delia Díaz, para conocer los avances de la ejecución.