El PJ quiere eliminar el voto electrónico en Neuquén y empezar con las municipales

El Frente de Todos propuso formalizar el regreso a la elección a papel en Neuquén y sugerirle al intendente que convoque a elecciones conjuntas con el calendario de la nacional “si lo que quiere es ahorrar en política, como dijo con el proyecto de enmienda de la Carta Orgánica”, dijo el concejal Marcelo Zúñiga.

La propuesta de la oposición consiste en eliminar, por costos y confiabilidad, el sistema de voto electrónico que -desde la gestión Cambiemos- está definido en la ciudad por ordenanza.

“Se puede formalizar en este año calendario en forma inmediata e instalarse en las distintas versiones después, pero la imperfección de la Boleta Única Electrónica (BUE) amerita una propuesta de mejora”, sostuvo el concejal Marcelo Zúñiga.

La iniciativa fue presentada por mesa de entradas. Ingresará a comisiones después de la próxima sesión y requerirá de un tratamiento acelerado para instalar el debate antes de que se active el mecanismo de la enmienda y la elección municipal, previstas estimativamente para octubre.

El intendente Mariano Gaido es el que definirá la fecha de votación para renovar la mitad del Deliberante y hasta ahora esquivó dar definiciones. “Estoy pensando en la gestión y no es un tema en el que esté trabajando”, insiste el jefe comunal ante cada consulta.

Zúñiga recordó que la semana pasada hubo acuerdo nacional para “correr” al 12 de septiembre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y luego convocar a la renovación del Congreso Nacional en noviembre.

Ante esta definición nacional “volvemos a plantearle al intendente que lo más lógico sería minimizar los riesgos sanitarios por la pandemia y no convocar a miles de vecinos a votar por una tercera vez; somos respetuosos de que tiene la potestad de la convocatoria municipal, y desde ese lugar le sugerimos que haga las municipales junto con las nacionales”, dijo.

Hasta ahora la única definición de Gaido fue que la renovación de Concejo Deliberante –elección municipal- será en conjunto con el referéndum para modificar la Carta Orgánica, aunque el proyecto de enmienda (paso previo al referéndum) aún no llegó a instancia de votación en el Deliberante. Aseguró que no volverá atrás, al sistema papel; pero esta no es una potestad del Ejecutivo, puede ser modificada por ordenanza.

“El intendente propone la enmienda para reducir los gastos en la política y nosotros le respondemos que si quiere dejar de gastar 130 ó 160 millones de pesos este año que es el monto por el operativo del voto electrónico, que haga la elección en papel y destine esos fondos a cuidar a nuestra comunidad”, dijo Zúñiga.

El concejal –que buscará renovar mandato con la elección prevista para este año- recordó que la BUE “no es confiable” según investigaciones del Conicet y pruebas empíricas de la elección de 2.019 en Neuquén donde “hubo gente que votó por un candidato, y en la boleta electrónica se le imprimió otro; eso que lo puede resolver un fiscal de mesa cuando faltan boletas, en la electrónica la debe resolver algún ingeniero informático, porque nadie pudo resolver eso”, sostuvo.

Indicó que el voto electrónico “sigue teniendo puntos débiles como la confiabilidad, que no es auditable, el secreto y la integridad; nos ahorraría varios cientos de millones de pesos centralmente en fiscalización, no necesitamos un informático”, sostuvo.

El proyecto del FdT establece el sistema de boleta única de papel como mecanismo de decisión electoral en la ciudad.