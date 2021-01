El pulpero de la F-100 de Las Grutas es furor en redes: mirá los memes y las publicidades reversionadas

Los fanáticos de Ford re versionaron el video de Cristian Firmapaz, el pulpero de Las Grutas. La escena en la que el hombre desafía el agua y las rocas al volante de su vieja F-100 despertó la inventiva. Crearon desde memes hasta un logo que fusiona su apellido con la imagen de la marca.

La banda sonora de viejas publicidades cobró nueva vida, y ahora acompaña la escena en la que se ve a la camioneta de Cristian Firmapaz avanzar airosa entre las rocas y el agua.

Uno de los memes publicados.

Incluso, transformada en una imagen en blanco y negro, un montaje la muestra desafiar lo imposible, mientras la voz en off de un locutor anuncia “ahora, la Ford va a demostrar que se atreve a todo”.

Éstos son sólo algunos de los ejemplos creados por los fanáticos de Ford, que viralizaron el video de Cristian y recrearon momentos icónicos de la marca, pero utilizando la camioneta cargada de leña que ya se popularizó.

Otro de los memes. que le dedicaron.

Tanto, que hasta Firmapaz hizo propios algunos de los recursos, y en su página personal de Facebook adoptó el logo que recrearon sus seguidores, que fusiona su apellido con el de la marca, incorporando la tipografía y el sello visual que distingue a la empresa automotriz.

Los seguidores de Cristian fusionaron el logo de la marca con el apellido del conductor de la camioneta. Él ya lo adoptó como propio en su perfil.

El pulpero confesó que todavía “no puede creer lo que está pasando”. Y, entre emotivo y orgulloso, contó que disfruta de cada uno de los videos, los memes y las ocurrencias nacidas del ingenio de la gente.

Cristian Firmapaz la semana pasada en las cercanías de Fuerte Argentino tras volver de hachar leña en el monte. Foto: Luciano Cutrera.

“Es algo muy lindo, porque no se me ve, pero yo sé que soy ése que va manejando, sentado ahí adentro. Y mi camioneta, gracias a ese video, ya anduvo por todo el país. Y en otros países también, porque me llegaron mensajes de Chile, de México…Todavía no caigo” sintetizó Cristian.