El pulpero de la F-100 de Las Grutas: más de 400 personas ya le depositaron para ayudarlo

“Estoy tan emocionado. Todavía no puedo creerlo” contó Cristian. Es que, luego de que Ford lo llamara para confirmarle la intención de restaurar su camioneta, los seguidores que cosechó a través de las redes sociales le dieron otra sorpresa.

Decidieron pedirle un número de cuenta para enviarle pequeñas contribuciones. Conmovidos por la humildad de este pulpero que, a bordo de su antigua F100, sale en busca de leña o a capturar pulpitos para mantener a su familia. A lo que se suma su tarea como mecánico, algo que hace desde su casa, para mantener activa su “camio” y los vehículos que les acercan sus vecinos, que saben que hace milagros con los fierros.

“Fue algo que salió de ellos (los seguidores de su página). Nunca me hubiera aprovechado de esto para pedir nada. Ellos me alentaron a dar un número de cuenta, y lo hice. Ni sabía si la cuenta que tenía iba a estar activa, porque era una que una vez tuve que abrir, pero hacía mucho que no usaba. Cómo la tarjeta (de débito) anduvo, les dí mi CBU. Y empezaron a depositarme” siguió contando, con emoción.

Cristian Firmapaz en las cercanías de Fuerte Argentino. Foto: Luciano Cutrera

Hoy, los que contribuyeron superan los 400. Cuando lo hacen, sacan fotos de sus tickets y los suben a la página, con el importe visible o tachado. “Mi granito de arena para vos, capo” escribió uno. “Un pequeño aporte desde acá, mío y de mi familia”, puso otro. “Te felicito por tu humildad, acá te mando algo, que tengas un buen año”, posteó un tercero.

Las sumas parten de $400 o $500 y hay importes de $1000 y muchas cifras tapadas, que buscan que la contribución sea visible, pero se preserve el importe.

Una vez que hacen la transacción la suben emocionados, buscando la reacción de Cristian, y complacidos por ese gesto que, saben, él valorará más que nadie.

La increíble maniobra en una camioneta modelo 74 que le valió la admiración de miles de fierreros. Captura de video

“Me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquier compañero que, como yo, vive al día, y sabe lo que es el esfuerzo” volvió a emocionarse Cristian. “Todavía no caigo con todo esto, pero es tan lindo lo que la gente me está escribiendo y demostrando”, continuó.

Con respecto a las tratativas con Ford, por ahora siguen sin novedades. Es que no aparece la persona que le vendió la camioneta, para poder concretar la transferencia, y permitir que la empresa se lleve el vehículo para restaurarlo.

Cristian Firmapaz con uno de sus tres hijos al volver del monte. Foto: Luciano Cutrera

“No pierdo las esperanzas de encontrarlo” destacó Cristian. “Ya pasaron tantas cosas buenas, que, seguro, el antiguo dueño aparece, y me la restauran” se ilusionó.