"El que decide es el presidente" dijo CFK en una carta por redes sociales

La vicepresidenta anticipó que no aparecerá públicamente en los homenajes a Néstor Kirchner. Foto: Senado de la Nación.-

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió hoy que en la Argentina "el que decide es el Presidente" y subrayó que "no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona" a la hora de marcar el rumbo del gobierno.

"En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven", advirtió.

El Presidente "es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones", escribió la vicepresidenta.

Fernández de Kirchner publicó hoy una serie de reflexiones en vísperas del décimo aniversario del fallecimiento de su esposo y expresidente Néstor Kirchner, y a un año del triunfo electoral del Frente de Todos, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Bajo el rótulo de "sentimientos y certezas", la vicepresidenta señaló: "Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guión: 'Alberto no gobierna', 'la que decide todo es Cristina', 'rencorosa y vengativa', que sólo quiere solucionar sus 'problemas judiciales'".

"Debo reconocer que son poco creativos. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno", remarcó.

En la larga misiva adelantó, además, que no asistirá este martes a los homenajes que harán para recordar a su marido, porque por costumbre suele evitarlos.

También apuntó contra el macrismo. "En diciembre del año pasado asumimos después de cuatro años de gobierno de Macri y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe", reseñó la exmandataria.

También sostuvo que desde el sector empresarial "castigan" al presidente Alberto Fernández como si "tuviera las mismas formas que tanto" le criticaron "durante años".

"A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza fracasó", expresó la exmandataria.

- Con información de Agencia Télam.-