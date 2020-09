El Senado desplazará hoy a los jueces que investigaron a Cristina

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reciente sesión en el Senado.

Ya no hay escollos, al menos por ahora, para que el oficialismo imponga hoy su mayoría en el recinto para trasladar a sus puestos originales a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que investigaron a Cristina Kirchner en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

Esto es así porque la Corte Suprema de Justicia, a la que habían acudido ambos camaristas y el juez Germán Castelli a través de un “per saltum” para que tratara sus casos antes de que lo hiciera el Senado, resolvió “tener presente” esa solicitud, aunque sin resolver sobre el tema.

Pero la señal más clara fue a nivel político. Y la dio el habitual ladero y vocero de CFK, Oscar Parrilli. “Estos jueces han demostrado con su conducta y actitud que fueron puestos a dedo”, declaró para justificar el desplazamiento que se concretaría hoy.

Bruglia y Bertuzzi y el juez Germán Castelli habían acudido al Tribunal Supremo vía “per saltum”, para evitar lo que se descuenta sucederá este miércoles, más con lo resuelto por la Corte ya nada impide que el oficialismo disponga lo que los votos con que cuenta le permitan hacer.

Y si mas tarde la Corte Suprema resuelve de manera favorable para los magistrados, se planteará probablemente un conflicto de poderes -que de todas maneras hubiera sucedido-, pero ya los jueces habrán sido desplazados.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción”, habían sido trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, procedimiento que el kirchnerismo objetó.

Todo el aparato estatal está puesto (en desplazarme) de manera ilegal. Si me quieren sacar, que lo hagan a empujones, delante de la gente”. Germán Castelli. Juez del Tribunal Oral Federal Nº 7.

En el caso de Castelli, el Frente de Todos rechaza su traslado del tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Capital Federal, que deberá juzgar a la vicepresidenta de la Nación.

Parrilli atacó a los jueces: “Fueron puestos a dedo y están demostrando que sólo fueron designados para hacer persecuciones y se quieren quedar para darle impunidad a (Mauricio) Macri”, declaró a El Destape Radio.

Estos jueces han demostrado con su conducta y su actitud que fueron puestos a dedo. Han violentado la norma de juez natural”. Oscar Parrilli, senador por Neuquén del Frente de Todos.

“El Consejo de la Magistratura encontró 10 casos de jueces que fueron trasladados sin acuerdo del Senado” y “Bruglia y Bertuzzi se revelaron, no concurrieron y están demostrando que son jueces especiales”, sostuvo el senador.

En ese marco, agregó: “No se les va a prestar el acuerdo a Bertuzzi y Bruglia y tendrán que volver a sus juzgados”.

Por otro lado, Parrilli aseguró que “algunos sectores de Juntos por el Cambio tienen poca vocación democrática” y consideró que “no es posible que lleguen al Gobierno por medio de las urnas”.

La Corte desestimó el reclamo “urgente” de dos magistrados

A través de un Zoom que duró 60 minutos, los cinco integrantes de la Corte deliberaron ayer para analizar la “inmediata” presentación que hicieron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuando conocieron que la bancada oficialista del Senado intentará hoy ejecutar su expulsión de la Cámara Federal porteña.

Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti sólo resolvieron tener presente el escrito firmado por Bruglia y Bertuzzi para que el alto tribunal se abocara a su amparo vía per saltum, y postergaron el tratamiento de esa medida cautelar y la constitucionalidad -o no- de sus impugnaciones por parte del kirchnerismo, cuando regresen a la Corte vía recurso extraordinario.

“A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre de 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine”, dice la resolución del alto tribunal que se dio a conocer a la prensa.

Los cinco miembros de la Corte coincidieron en que la vía del amparo no es el per saltum y concluyeron que no tenían otra alternativa que tratar este tema institucional después de la sesión del Senado que eyectará a Bruglia y Bertuzzi.

Se trata de un hecho material sin connotación política: el recurso extraordinario llegará dentro de diez días al cuarto piso del Palacio de Tribunales. Y la Cámara alta delibera hoy.

De esta manera, la medida cautelar solicitada por Bruglia y Bertuzzi, dos jueces que CFK pretende desplazar, se encamina a transformarse en un conflicto de poderes sin antecedentes: la Corte tratará este complejo asunto institucional cuando los senadores peronistas hayan votado su remoción, y el Ejecutivo haya anulado sus designaciones en la Cámara Federal.