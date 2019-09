Elecciones en Neuquén: con críticas y emoción, ya votaron todos los candidatos

Antes del mediodía, y con el voto aproximado del 30% del padrón, ya se habían acercado los candidatos a intendente de Neuquén a los centros de votación. Las elecciones municipales se desarrollarán hasta las 18 y se espera que una hora después se conozcan los resultados provisorios sobre quién sucederá a Horacio "Pechi" Quiroga. Entre los postulantes hubo emoción, risas y cuestionamientos sobre la aparición repetida de quienes encabezan más de una lista.

Angélica Lagunas - FIT Unidad

La única candidata mujer es, actualmente, diputada provincial. Resaltó la importancia de que todos los trabajadores y trabajadores tengan representación en el Concejo Deliberante, que renueva nueve bancas en estos comicios. "Acá hay partidos que realmente no pueden explicar de dónde sacaron la plata para la campaña", cuestionó. Además, calificó de "elemento confuso" a la aparición repetida de un mismo candidato: "acá , quien tuvo plata para comprar adhesiones colectoras tiene garantizada la gran parte de la pantalla".

Mariano Gaido - MPN

El actual ministro juega un rol histórico porque su victoria representará el regreso del oficialismo provincial al frente de la municipalidad de Neuquén luego de 20 años. Semejante responsabilidad se vio reflejada en el ánimo del candidato, quien llegó a emitir su voto acompañado de su familia y del gobernador, Omar Gutiérez. Ambos repitieron: "hicimos lo que hay que hacer", una frase cargada de esperanza. En general, el panorama fue ameno, hasta que le tocó votar al gobernador porque, al verificar su voto, descubrió que estaba en blanco y tuvo que repetir la elección.



Marcelo Bermúdez - PRO-NCN-ARI-Libres

El candidato del oficialismo fue parte de la emoción con la que Horacio "Pechi" Quiroga está viviendo su última elección como intendente, a quien le recomendó comenzar la tradición de dejar una carta con sugerencias para la próxima gestión. Además, al ser consultado por el tema, Bermúdez dijo que eliminaría la renovación del Deliberante por mitades. Esta opinión propició un intercambio en tono risueño con Pechi, quien le reconoció: "fui el que propuso la redacción de ese artículo y me equivoqué".

Marcelo Zúñiga - Frente de Todos

El actual concejal renovó sus críticas a la confección de la pantalla y le pidió a los electores que voten con paciencia, para encontrar a su candidato entre las 26 listas disponibles. Resaltó que nadie puede presionarlos y ni apresurarlos. Luego del problema que protagonizó el gobernador, Zúñiga también recomendó validar el voto para asegurarse de que se registró la elección correcta.

Jorge Sobisch - Democracia Cristiana

El exgobernador y exintendente de Neuquén también se refirió a la repetición de la foto de un mismo candidato, pero no para cuestionar -lo calificó de "reglas del juego- sino para resaltar su confianza en los resultados: afirmó no tener "plan B" porque estaba convencido de su victoria. Resaltó que en su gestión, en los años '80, se crearon instituciones y afirmó que, cuando se retiró, "no quedaba ni una sola toma".

Juan Monteiro - Juntos por Neuquén

La candidatura del diputado provincial de Cambiemos surgió como una escisión del oficialismo municipal en representación de un sector que no estuvo de acuerdo con la alianza que sumó a Libres del Sur al espacio de Marcelo Bermúdez.

Lucas Ruiz - Nuevo MAS

El docente resaltó la campaña realizada "a pulmón" y explicó que en sus recorridos le manifestaron la misma preocupación: "que pasará con los salarios y el empleo, los precios que suben y la plata que no alcanza". Aseguró que su espacio es una alternativa que está avanzando en la ciudad.