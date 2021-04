Elisa Carrió le pidió a la oposición que “no dramatice el corrimiento de las PASO”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, envió un mensaje al interior de la alianza opositora Juntos por el Cambio y subrayó que no va a dejar que el espacio sea "arrastrado por redes sociales o gente con mucha bronca que se opone a todo", a la vez que pidió garantizar que "haya PASO y generales", pero aclaró que "no es momento de pensar la elección". “Fui la primera en decir que había que correr las elecciones porque las personas mayores, por una cuestión racional, en el mes más frío del año, no nos podemos arriesgar e ir a votar”, analizó la exdiputada. “Incluso con las vacunas puede haber contagios”, agregó.

Sostuvo que, en el “desastre sanitario” que podría vivir la Argentina en los próximos meses, sería una “inmoralidad” ver a “políticos peleando por un cargo de diputado”. “Postergar un mes, aunque las redes digan lo que digan y un político quiera hacer política con la bronca de la gente, nosotros tenemos que estar pensando en la Argentina toda”, afirmó.

“Yo no puedo ser mezquina y decir que se vote en el peor momento del país para ganarles. Yo quiero ganar las elecciones si es un momento tranquilo y más seguro para toda la Argentina”, aseveró. “El tiro les va a salir por la culata: si hay mala intención, les va a salir mal y si hay buena intención, me parece lo más razonable”, agregó.

Por último, remarcó que Juntos por el Cambio no debe ser “arrastrado por gente que se opone a todo” y dijo que, aunque deben asegurarse de que las elecciones se llevarán a cabo, “hay que ocuparse del día a día”.

Además, agregó que, en septiembre, el plan de vacunación nacional ya estará más avanzado, por lo que los comicios podrían desarrollarse en un mejor contexto. “El corrimiento de las elecciones no es una trampa, solo querían ganar tiempo”, analizó en relación al oficialismo.

"No vamos a ser arrastrados por redes sociales o gente con mucha bronca que se opone a todo: yo viví el 2001 y fueron días terribles", sostuvo la ex diputada nacional. En declaraciones a TN, la referente opositora remarcó que "como ahora es día a día, no es momento de pensar la elección".

"Hay que asegurar que va a haber PASO y general, pero hay que ocuparse del día a día, porque lo niveles de pobreza, de inflación, el marco estructural, el no cumplimiento con el Fondo (Monetario Internacional), la desconfianza con la Argentina son tan enormes que hay que ver cómo vamos solucionando algunos problemas", señaló la chaqueña.

Al analizar la segunda ola de casos de coronavirus, Carrió afirmó que el incremento de contagios fue "muy fuerte", aunque se mostró en contra de que se profundicen las restricciones, tal como propuso un grupo de expertos al Gobierno.

"No estoy de acuerdo con un cierre total. Sería terrible. Llevo un año y tres meses de encierro, y si bien es cierto que vivo en una chacra, el encierro trae depresiones, provoca una falta de sentido de la vida y de futuro. En los adolescentes esto es muy difícil, y en los adultos mayores es más difícil todavía. Cuando la gente vive sola tiene que poder salir, tener algo de sol, de calle, de vida", explicó.

Por otra parte, al ser consultada sobre la gestión del Gobierno bonaerense ante la pandemia, la líder de la Coalición Cívica-ARI pidió al mandatario provincial, Axel Kicillof, "más calma y explicaciones", así como también que se refuercen los controles policiales, particularmente para prevenir fiestas clandestinas.

"Necesitamos combinar el extremo cuidado de todos nosotros con la necesaria libertad para que el encierro no sea un estado de excepción. Se falló mucho en la política preventiva", destacó. Y agregó: "No se manda con el miedo, sino con la razón. No es asustando a la gente. La situación de los hospitales del Conurbano es muy mala. Si por un lado asustan para que la gente cumpla, puede haber una explosión por otro lado. Puede haber violencia en los hospitales. Debe haber calma, serenidad, autoridad. Eso no se hace con gritos".

Por otra parte, la referente de Juntos por el Cambio aseguró que "la Argentina está cerrada, con desconfianza internacional, con una especie diplomacia de las vacunas con países antidemocráticos, como Rusia y China" y se quejó de que "el Gobierno se ha negado a hacer una política de intercambio y de salud con países democráticos". Finalmente, Carrió advirtió que "hay una crisis muy terrible en la Argentina, desde el punto de vista social, laboral, de empleo, de salud, del funcionamiento de la productividad".