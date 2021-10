Emoción y reclamos en la inauguración de obras en Regina

Momentos de emoción y de reclamos se vivieron este sábado en Regina durante la inauguración de una serie de obras financiadas por el gobierno provincial en Villa Regina. Los momentos más emotivos se dieron en el hospital local, con el reconocimiento a la labor desarrollada por los trabajadores de la salud durante la pandemia.

Durante las actividades representantes de los sindicatos de la Fruta, del Empaque y del Hielo, junto a trabajadores de la Cooperativa La Reginense, se reunieron con la gobernadora Arabela Carreras para plantear la crítica situación que vive la empresa y el pedido de gestiones para el pago de salarios adeudados.

La gobernadora rionegrina, junto al intendente Marcelo Orazi, el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler y el de Salud, Fabián Zgaib, encabezaron la serie de inauguraciones en el hospital de Regina, con la habilitación de la nueva red de provisión de gases medicinales, la apertura de las nuevas instalaciones de la Comisaría de la Familia, y la inauguración de la remodelación, asfaltado y construcción de bicisenda de la calle Libertad. En las obras ejecutadas, la inversión que aportó la provincia superó los 50 millones de pesos.

La ronda de inauguraciones comenzó en el hospital local con la habilitación de la nueva red de gases medicinales, con la ampliación de la red de oxígeno, vacío y aire comprimido a 40 camas del sector de internación, y mejoras en las áreas de guardia, pediatría, neonatología y terapia intensiva, con lo cual este centro de salud cuenta con un total de 65 camas con la red de gases.

"Lo que vivimos durante todo este tiempo, solo íntimamente los trabajadores de salud lo podemos saber", señaló el director del hospital, Osvaldo Ruíz Díaz, al destacar la tarea desarrollada por todo el personal en la atención de la pandemia, y al mismo tiempo resaltar que la obra que se inauguró permitirá mejorar la capacidad de atención a los pacientes y disminuir la posibilidad de derivaciones hacia otros centros de salud.

Nuevos equipos de compresión garantizan el abastecimiento a las 65 camas con red de oxígeno. (Foto Pablo Accinelli)

Las expresiones emocionaron a la gobernadora Arabela Carreras, que a su turno pidió un minuto para recomponerse. "Me tengo que recomponer para poder hablar. Me emocioné mucho con las palabras del director, al acordarme de la primera vez que viene a este hospital cuando asumí como gobernadora. Ya en ese momento me venían planteando la necesidad de poner en valor este edificio, pero todavía no teníamos la pandemia que nos puso ante este desafío tremendo. Tal vez es por eso la emoción por lo que significa simbólicamente este edificio. La emoción que siento tiene que ver con la lucha de cada uno de los trabajadores de la salud en cada uno de los hospitales".

Posteriormente la gobernadora inauguró el nuevo edificio de la Comisaría de la Familia sobre la calle Bonoli, donde se reacondicionó el inmueble cedido en comodato por el Poder Judicial, para contar con mayores espacios y comodidades en la atención de los casos de violencia de género. En ese mismo lugar funcionarán, además, algunas dependencias de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Finalmente se inauguró la obra de remodelación y reasfaltado de la calle Libertad, donde se construyó un bulevar central, una bicisenda y se realizó el recambio de luminarias con artefactos de tecnología LED.

Reclamo de trabajadores

Representantes de los sindicatos de trabajadores de la Fruta, del Hielo y del Empaque, junto a trabajadores temporarios y permanentes de la Cooperativa La Reginense, se reunieron con la gobernadora Carreras para plantear la crítica situación que están viviendo por la deuda salarial, que en caso de los permanentes se acumula desde hace diez meses.

Trabajadores de La Reginense plantearon que hace diez meses no cobran sus sueldos. (Foto Pablo Accinelli)

"Lo que pedimos es que la provincia intervenga porque estamos en una situación desesperante. Son salarios adeudados, compensaciones por trabajos de temporada, días de vacaciones y la falta de garantías para la continuidad laboral", señalaron los trabajadores al hacer un resumen, y cuestionar el accionar de la intervención judicial que se realizó en la cooperativa durante 2019 y 2020, y la tarea de conducción de la actual comisión de administración.

Remarcaron que en la actualidad la cooperativa no puede desarrollar ningún tipo de actividad, porque desde hace poco más de un mes tiene el servicio de suministro eléctrico cortado por falta de pago.

Por su lado la gobernadora tomó el pedido realizado por los trabajadores y prometió evaluar posibles soluciones. "Nuestro gobierno ha intervenido y colaborado para sostener el funcionamiento de la cooperativa, se han hecho aportes que permitieron pagar sueldos adeudos en su momento. Por eso queremos ver cómo podemos colaborar en este momento".