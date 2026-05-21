Se destrabó el desembolso de US$ 1.000 millones: el FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó oficialmente la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) que mantiene con la Argentina. De esta manera, se destraba un desembolso de US$ 1.000 millones a las arcas del Banco Central.

A través de un comunicado, la entidad conducida por Kristalina Georgieva respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y destacó que «el impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral».

La decisión del Consejo permite un desembolso inmediato de aproximadamente US$1.000 millones (0.800 millones de DEG), lo que eleva el total de desembolsos del acuerdo a unos US$15.800 millones (11.452 millones de DEG)

Además, ponderaron las mejoras en el marco monetario y cambiario, factores que el FMI considera vitales para «la acumulación de reservas y la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis».

El FMI pidió una reforma previsional para asegurar el ancla fiscal: qué dijo de la meta de reservas

El FMI se refirió al hecho de que el BCRA no alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) prevista para finales de diciembre pasado.

Sin embargo, el directorio justificó su aprobación argumentando que sí se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y que el Gobierno aplicó las medidas correctivas necesarias para acercar las reservas a la meta estipulada y reducir el riesgo país.

En su análisis del panorama político y económico nacional, Georgieva indicó que la «creciente incertidumbre política en 2025» afectó de forma temporal el crecimiento y la desinflación.

Además, destacó que, tras esa etapa, «se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado».

Asimismo, aseguró que las autoridades argentinas mantienen el compromiso de preservar la estabilidad con un «paquete de políticas equilibrado», que garantiza el «acceso oportuno» a los mercados internacionales.

«Con el tiempo, las reformas para mejorar la equidad y la eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones, junto con el fortalecimiento de los marcos fiscales en todos los niveles de gobierno, serán esenciales para mantener el ancla fiscal», indicaron.

El desembolso impactará en las arcas del BCRA

La validación de esta segunda revisión técnica era el paso excluyente para liberar los US$ 1.000 millones que impactarán de lleno a las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Precisamente, el ritmo de compras de la autoridad monetaria ha sido uno de los puntos más elogiados por el staff del FMI.

El BCRA ha logrado una racha histórica, favorecida por acuerdos estratégicos con bancos, compañías privadas y organismos estatales. La racha positiva del BCRA implicó unas 92 jornadas consecutivas con saldo favorable en sus intervenciones en el mercado de cambios.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el total de compras del año superó los US$ 8.851 millones. Abril se consolidó como el mes más activo, con ingresos por US$ 2.769 millones. En lo que va de mayo, tras un inicio lento, el ritmo se aceleró y ya acumula casi US$ 1.700 millones.