Emotivo video: trabajadores del Castro Rendón piden cuidarse en estas fiestas

Con un emotivo video, trabajadores del hospital Castro Rendón de Neuquén piden no relajarse y continuar con las medidas sanitarias para prevenir los contagios por coronavirus.

Desde la Unidad COVID del Hospital Provincial Neuquén, nos dejan este importante mensaje pic.twitter.com/UXyXHe3ddr — Hospital Provincial Neuquén (@HospitalNeuquen) December 24, 2020

"En estas fiestas les pedimos con todo nuestro corazón no salir de sus casas. Quedate con tu familia. Cuidate y cuidá a los demás. Sé consciente. Así siempre estarás con ellos sin riesgo de contagiarte y contagiar a tus seres queridos. No salgas, esto aún no ha terminado. Ayudanos, queremos volver a casa", expresó el personal de salud con carteles en mano, en un video de poco más de un minuto de duración difundido en Twitter.

Ayer el Ministerio de Salud de Neuquén informó 337 nuevos casos de coronavirus en la provincia y dos nuevos fallecimientos por la enfermedad.

Según los datos oficiales, son 39.580 las personas contagiadas y 817 los muertos desde el inicio de la pandemia en Neuquén.