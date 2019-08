Empezó el juicio contra el acusado de apuñalar a la madre de su hijo

Comenzó esta mañana en General Roca el juicio contra Jorge Quiroz por el intento de femicidio de su expareja. El hecho ocurrió en General Roca en enero de este año.

Una relación violenta donde las amenazas y los golpes eran moneda corriente. Así describió Angie Henriquez (23) el vínculo que durante dos años mantuvo con Quiróz (33).

A Quiroz se lo acusa de haber herido de gravedad a la joven con una tijera, luego de arrebatarle a su bebé de los brazos. “No me mató porque su padre se interpuso”, dijo la víctima.

De esta manera comenzó el proceso judicial contra el joven quien actualmente se encuentra con prisión preventiva, alojado en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2.

Los jueces Fernando Sánchez Freytes, Oscar Gatti y Gastón Martín abrieron la audiencia cerca de las 9 de la mañana y fue la fiscal Jefe, Graciela Echegaray, quien expuso los argumentos de la acusación en contra de Quiróz.

Dijo que llega a juicio por los hechos ocurridos el 3 de enero, cerca de las 22:30, en calle Uruguay al 1050, donde residen los padres del acusado.

En medio de una discusión y cuando la joven tenía la clara intención de dejar la vivienda, Quiróz le arrebató al bebé de 1 año y 2 meses, y luego la acorraló en un sector del garage para aplicarle un “puntazo” con una tijera. La joven fue llevada al hospital por le propio padre de su atacante, con una herida abajo de la axila izquierda y por la cual permaneció 5 días internada.

En tanto el abogado Marcelo Hertzriken Velasco sostuvo la acusación y acompañó el pedido para que el acusado sea condenado por el intento de femicidio, un delito que tiene una pena mínima de 15 años de prisión.

Angie Henriquez fue la primera en declarar. Dijo que mantuvo una relación de 2 años con su expareja pero que en todo momento la violencia fue una constante. Incluso la golpeaba cuando estaba embarazada y en más de una oportunidad se tuvo que esconder de su familia porque le dejaba los ojos y el cuerpo con moretones.

La joven también relató que en varias oportunidades se escapaba de la casa donde convivían. “Esperaba a que se quedara dormido y me escapaba porque no me dejaba dormir. Ni siquiera me dejaba ir al baño”, relató la mujer quien una y otra vez reiteró al tribunal que las noches resultaban interminables ya que le repetía al oído que “la iba a matar”.

En un momento contó cómo una noche que Quiroz la quiso atacar y ella tomó un cuchillo con el cual la amenazaba y le provocó una herida por la cual el imputado terminó en el hospital.

La relación era violenta y ante una pregunta del defensor Carlos Vila, la joven dijo que en medio de ese vínculo hubo oportunidades en que los dos consumían cocaína aunque ella aseguró que no era adicta.

La jornada continuó con la declaración de los policías que hicieron las primeras diligencias en el caso y que tomaron declaración a la víctima, una vez que se encontraba en el hospital Francisco López Lima.