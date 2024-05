5 consejos de Adecco Argentina para combatir la desmotivación laboral

La motivación es la fuerza impulsora que nos lleva hacia lo que necesitamos o nos importa, nos impulsa a la acción y a ver las cosas hasta el final.

Dado el contexto actual de incertidumbre, Adecco Argentina, filial de la empresa líder en el mundo en consultoría integral en Recursos Humanos, comparte cinco consejos sobre cómo recuperar la motivación en el trabajo y su repercusión en la empresa. Pero para eso antes es fundamental ponerse a pensar ¿por qué es importante la motivación laboral?

El impacto de una fuerza laboral bien motivada es claro: los empleados motivados son más productivos. Aparte de la eficacia de los equipos, también se demuestra que la motivación impulsa la fidelización y mejora la cultura de la organización.

Sin embargo, cuando los empleados no se sienten tan comprometidos o conectados, cuando no pueden relacionarse con la misión de la empresa o simplemente no pueden ver la importancia de su función a mayor escala, suelen perder la motivación laboral.

La motivación ha disminuido en todos los equipos de trabajo. Por ejemplo, según un estudio realizado por el Grupo Adecco a nivel global, del que participaron trabajadores argentinos, sólo el 43% de los empleados sin puesto de supervisión afirma estar satisfecho con sus superiores y la motivación ha retrocedido en toda la fuerza laboral. Los empleados sin puesto de supervisión revelaron los peores niveles de motivación y el mayor deterioro de ésta.

Los líderes tienen la capacidad de reconectar a los empleados y reinventar la cultura laboral.» Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos & Sustentabilidad de Adecco Argentina, Chile y Uruguay

“A pesar de estar continuamente conectados, los trabajadores nunca habían tenido una conexión emocional tan baja con su empleo. Los líderes tienen la capacidad de reconectar a los empleados y reinventar la cultura laboral. El momento llegó, no será fácil, pero hay que comenzar a implementarlo”, explicó Victoria Loza, Directora de Recursos Humanos & Sustentabilidad de Adecco Argentina, Chile y Uruguay.

“Se ha observado un retroceso en las relaciones, la motivación, el sentido de equipo y la cultura empresarial desde que comenzó la pandemia. Esta desconexión resulta una amenaza para la cultura y cohesión de la empresa; es por esto que es muy importante cómo llevar a cabo esa reconexión”, agregó Loza.

¿Cómo aumentar la automotivación en el trabajo?

1. Renovar la motivación

En el momento en el que no se consigue un premio inmediato, o se siente satisfacción al eludir una tarea fastidiosa, es conveniente recordar que la razón por la que lo hacemos es significativa o contribuye a algo importante. ¿Cómo? Encontrando el propósito más grande y teniendo la calidad como eje.

2. Conocer el valor del trabajo

Con las metas cuantitativas, el foco suele estar en alcanzar el número y es menos probable prestar atención a la tarea que se hace y disfrutar del proceso.

3. Buscar inspiración en modelos a seguir

Tener a alguien a quien admirar puede ser una forma poderosa de motivación. Sin idealizar, se puede aprender más sobre lo que los llevó a donde están, como fuente de inspiración, pensando en cómo llegaron y no en sus logros específicos, ya que eso puede resultar frustrante.

4. Organizar objetivos

A veces, no se desglosan los objetivos en acciones manejables. Si siempre se tiene esto en cuenta, los triunfos más pequeños y habituales conseguirán generar un impulso, siempre que resulten significativos y señalen de un modo claro hacia un fin a más largo plazo. Para tener una conexión con los objetivos, hay que tener una visión clara de cómo cada paso te acerca.

5. Aprovechar tu autocompasión

Pocas cosas pueden disminuir la motivación laboral más rápido que la duda y el diálogo interno negativo. No podemos hacer todo bien todo el tiempo. Así que se recomienda trabajar para poder ser amable con uno mismo cuando aparezcan errores.