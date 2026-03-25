Catriel: más de 400 inscriptos en un curso de chofer de camiones; ahora viene la selección

La Municipalidad de Catriel llevó adelante una charla informativa sobre el curso de Manejo Profesional de Camiones 2026, con una importante participación de vecinos y vecinas.

La propuesta tuvo una gran convocatoria ya que registró más de 400 personas preinscriptas, reflejando el gran interés de la comunidad.

«Catriel se posiciona como sede de formación para esta iniciativa, que dará inicio a su primera cohorte, en articulación con el Sindicato de Camioneros de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, el CRESU (Centro Regional de Estudio Superior Universitario), la municipalidad de Catriel y pymes locales», informaron desde la comuna petrolera a «Río Negro».

La sede del Sindicato de Camioneros destacó la importancia de generar mano de obra local calificada en forma conjunta con el municipio, la UNRN y empresas privadas.



Durante el encuentro se informó que, debido a la alta demanda, el curso contará con cupos limitados definidos por la Universidad.

Esta primera cohorte estará sujeta a requisitos de selección, entre ellos un rango etario que, en principio, alcanza hasta los 35 años.

También se confirmó la incorporación de cupo femenino y un cupo reducido para personas mayores del rango etario estipulado por la UNRN, gestionado a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y el Sindicato de Camioneros, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación.

Durante la charla se brindó información sobre modalidad de cursado, requisitos, fechas y proceso de selección. Las personas preinscriptas pudieron evacuar dudas y conocer en detalle cada instancia.

Masiva concurrencia a la charla informativa sobre el Curso de Chofer de Camiones 2026: Catriel es sede de esta formación específica.



Estuvieron presentes la Intendenta Daniela Salzotto, junto a su equipo de gobierno: el secretario de Obras Públicas Matías Bustos, el secretario de Planificación y Desarrollo Milton Molina, el arquitecto Ignacio Casamiquela, el director de la Escuela de Oficios Diego Pereyra, la secretaria de Desarrollo Social Lucía Galván y demás integrantes del gabinete.

En representación del Sindicato de Camioneros, Daniel Pagura destacó la importancia de generar mano de obra local calificada y valoró el trabajo conjunto con el municipio, la Universidad y el sector privado.

En ese marco, la Intendenta Daniela Salzotto remarcó la importancia de estas oportunidades de formación gratuita y convocó a los presentes a capacitarse para acceder a nuevas oportunidades laborales.