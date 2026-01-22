Río Negro abrirá una nueva base operativa de Ambiente en Catriel, una zona petrolera estratégica

El gobierno de Río Negro avanzó con la apertura de una nueva base operativa de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en Catriel, una ciudad con fuerte presencia de actividades energéticas.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO desde la secretaria de Ambiente explicaron que los trabajadores de la localidad, que dependen de la delegación Alto Valle, actualmente realizan sus tareas desde una camioneta por lo que el objetivo de la oficina «es mejorar sus condiciones laborales».

La medida surge a partir de un proyecto de resolución que autoriza la contratación directa para el alquiler de un inmueble en Catriel destinado al funcionamiento de la delegación. El contrato tendrá una duración de 24 meses, con vigencia desde el 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2028.

Catriel tendrá una nueva base operativa de Ambiente

El edificio elegido está ubicado en la calle Roma N° 50 y cuenta con una superficie cubierta de 135 metros cuadrados. El canon mensual fue fijado en $1.800.000, lo que representa un monto total de $43.200.000 a lo largo de todo el período contractual.

Antes de avanzar con la locación, el inmueble fue evaluado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Tras una primera inspección que había señalado observaciones, una nueva intervención técnica concluyó que el edificio se encuentra en condiciones adecuadas de habitabilidad para su uso administrativo.

La contratación fue gestionada por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. La firma EDHIP S.A. fue la única oferente del procedimiento y ratificó la vigencia del precio propuesto.

En cuanto al financiamiento, el gasto correspondiente al ejercicio 2026 será afrontado con recursos del Fondo Provincial de Protección Ambiental. Para ese período se comprometieron $19.800.000, mientras que el resto del contrato se imputará a los ejercicios presupuestarios siguientes.