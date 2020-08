Empresarios de Bariloche piden abrir rutas el 1 de octubre

En Bariloche no hay turistas desde mediados de marzo y reclaman la apertura de rutas y conectividad aérea. Foto: Marcelo Martínez

El sector empresario de Bariloche reclamó la apertura de rutas terrestres y aéreas a partir del 1 de octubre para que de manera paulatina regrese el turismo a la ciudad bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene.

La fecha fue planteada por la Cámara de Turismo a la gobernadora Arabela Carreras y la ministra de Turismo, Martha Vélez, a quienes le solicitaron acompañar el reclamo de Bariloche para que el Gobierno nacional agilice la habilitación de la actividad turística en el país.

El regreso de los vuelos de cabotaje no se concretaría el 1 de septiembre como estaba prevista, sin embargo, no hay hasta el momento ninguna notificación oficial. La demora en esta definición alteró los ánimos en el sector turístico que observa con preocupación que el turismo no se autorice tampoco en primavera.

La crisis que acusa el sector turístico es severa y a pesar de la ayuda estatal para el pago de salarios y el otorgamiento de créditos blandos, muchos emprendimientos consideran cerrar si no hay una reactivación en corto plazo.

“Todos los aportes que pudiera realizar el Estado son bienvenidos y agradecidos, pero son finitos y es necesario poder volver a trabajar”, expresó la Cámara de Turismo a través de un comunicado de prensa en el que señala el pedido expreso a la gobernadora a que “nos conduzca en esta cruzada que Bariloche como importante destino turístico tiene que hacer: ser punta de lanza en la apertura de rutas y en el pedido de retorno de vuelos”.

La entidad empresaria también expuso a la gobernadora el trabajo que realiza con el municipio en la definición de protocolos y de forma interprovincial para “organizar circuitos punto a punto de una provincia a otra”.

En este sentido, la semana pasada se conoció que el secretario de Turismo, Gastón Burlón, mantenía conversaciones con las provincias de Mendoza, San Juan y Salta, donde la situación del coronavirus está controlada, para generar un corredor para el flujo de turistas provenientes de esas provincias.

Para el sector turístico, “no hay más margen, ni posibilidad de llegar al verano en esta situación”, según expresó Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo.