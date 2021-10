«En 33 años nunca tuvimos una sequía tan pronunciada», dijo el director de Manejo del Fuego

A la espera de más lluvias para paliar la sequía que traen las altas temperaturas y el viento, el director general del Plan Provincial del Manejo del Fuego, John Cuiñas, expresó preocupación por lo que puede suceder los próximos meses. La provincia se caracteriza por tener escasas precipitaciones durante el año, pero según aseguró Cuiñas en díálogo con LU5, "desde mis 33 años en el sistema nunca tuvimos una sequía tan pronunciada".

"Ya tenemos todas las guardias en todas las bases. Ya están preparadas por cualquier incidente", señaló el director. Sin embargo, explicó que están buscando ampliar las cuadrillas de trabajo para cada sector y también contratar personas que se acerquen a las comunidades mapuches, lo que "nos va a ayudar a prevenir los incendios", principalmente en la zona sur de la provincia, donde hay mayor cantidad de bosques.

Señaló que cuesta mucho contar siempre con todas las herramientas porque con cada incendio se desgastan y suelen ser importadas, pero que de todas maneras "estamos para hacer frente a los incendios en toda la provincia, tenemos herramientas manuales y equipos de agua como camiones autobomba" y señaló que Neuquén es una de las pocas provincias que "cuenta con medios aéreos propios: tenemos dos helicópteros que los dos tiran agua y si bien no son exclusivos de incendios están a disposición".

Tras la implementación de la Ley que prohíbe la quemas de pastizales, el panorama se vio modificado: "al no estar autorizadas, nosotros no tenemos conocimiento de esas quemas, por lo tanto no estamos preparados para situaciones como lo que pasó en Picún Leufú", donde el fuego se expandió por 40 hectáreas debido al viento.

Para el verano, todo apunta a que se va a lograr llegar a los números de turismo previos a la pandemia, y a pesar de que "por lo general el turista acata las instrucciones que se le dan", continúan apuntando a la prevención, porque "más allá de que no todos los incendios sean intencionales, suelen ser por negligencia", explicó Cuiñas. Y señaló que no sería buena idea también prohibir los fuegos en sectores habilitados porque "ya han habido casos donde prohibir no ha dado buenos resultados, entonces es preferible reglamentar y educar a la gente".