Educación: ¿y si la Inteligencia Artificial responde los exámenes?

La inteligencia artificial ChatGPT, un generador de textos que puede hacer, por ahora, las tareas más o menos sencillas que los docentes solicitan a los estudiantes cuando les piden resúmenes o síntesis de conocimientos específicos, se ha difundido de manera masiva en el mundo educativo, llevando a los maestros a interrogarse sobre la oportunidad de prohibirla o beneficiarse de ella.



Desde mediados de diciembre, solo unas semanas después del lanzamiento del instrumento por la start-up californiana OpenAI, ocho universidades australianas anunciaron que modificarán los exámenes y considerarán que la utilización de la Inteligencia Artificial por estudiantes se emparenta con la trampa.

En 2023, sus pruebas serán ahora “vigiladas” con “un recurso creciente al papel y al bolígrafo”, indicó la dirigente del “grupo de los ocho” Vicki Thomson, citada en el blog del diario The Australian.

El ChatGPT fue lanzado en diciembre, en California, y ya generó debates en todo el mundo. Incluso fue prohibido en algunos lugares.



Recientemente, luego de que varios medios de prensa se refirieran a la utilización creciente de este generador de textos, por estudiantes en el mundo entero, especialmente animados por los videos de TikTok, las escuelas públicas de Nueva York restringieron el acceso a ChatGPT en sus redes y terminales.



El instrumento “no facilita desarrollar competencias de reflexión crítica y resolución de problemas, que son esenciales para el éxito escolar y a largo de la vida”, señala Jenna Lyle, portavoz del departamento de educación de la ciudad estadounidense.

Aciertos y errores



ChatGPT es un robot conversacional que fue “entrenado” gracias a cantidades fenomenales de datos obtenidos en la red y puede “predecir” la continuación probable de un texto. Pero aunque no razona, produce una impresionante mezcla de respuestas correctas y errores factuales o lógicos, más o menos difíciles de descifrar.



Por ejemplo cita al tiburón-ballena (un pez) entre los mamíferos marinos, se equivoca en el tamaño de los países de América central, “olvida” algunos acontecimientos históricos como la batalla de Amiens de 1870 o inventa referencias bibliográficas.



En el mundo educativo, algunas voces se pronuncian en contra de esta innovación en los métodos de enseñanza.



“ChatGPT es una innovación importante pero no más que la de las calculadoras o los editores de texto”, que al final lograron un lugar en la escuela, explica Antonio Casili, profesor en el Instituto Politécnico de París y autor de “En espera de los robots”.



Según él, “ChatGPT puede ayudar a hacer un primer borrador cuando uno está frente a la página vacía, pero después hay que reescribirlo todo y darle un estilo”.



El experto destaca también que ChatGPT sacude en parte la filosofía de la enseñanza, basada en el maestro que plantea preguntas.



Esta vez, el alumno interroga a la máquina y “es una oportunidad para nosotros ver como los estudiantes realizan las tareas que les confiamos, hacerlos trabajar sobre el fact-checking, y verificar si las referencias bibliográficas generadas son correctas”, analiza Casili.



Para Olivier Ertzscheid, investigador en universidad de Nantes en ciencias de la información, la prohibición del instrumento es de todas maneras “contraproducente” pues refuerza el deseo de los estudiantes por utilizarlo.



Además, hay que tener en cuenta que hace más de dos décadas que Google viene permitiendo que los estudiantes -pero no sólo ellos- copien y peguen información para ensayos, monografías, etc.



Como sea, el uso de la Inteligencia Artificial, en todas las áreas, pero también en la educación traerá consigo no sólo un nuevo debate sobre si usarla o no, sino cómo incorporarla, para que resulte a la vez una herramienta de aprendizaje, de chequeo de la información, y no simplemente una manera sencilla de sacarse de encima las tareas o los exámenes.