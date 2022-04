Netflix, ante la peor crisis de su historia

Netflix atraviesa un difícil momento: por primera vez en 10 años, está experimentando una caída fuerte, tanto de acciones como de suscriptores. De hecho, perdió 200 mil abonados en comparación al primer trimestre del 2021, una cifra que puede no sonar tan grande por los millones de clientes que tiene, pero que impacta al representar una baja del 23% en sus acciones de Wall Street.





Hay varios factores que explican la caída de la plataforma de streaming. Por ejemplo, la dificultad para conseguir nuevos suscriptores, algo que está experimentando desde que empezaron a aparecer cada vez más plataformas “rivales”. En ese sentido, desde Netflix esperaban el arribo de más de 2 millones de clientes en este trimestre, pero la ecuación salió mal: terminaron perdiendo 700 mil suscriptores, pero con el ingreso de otros 500 mil, el saldo fue de -200.000.

Uno de los motivos que esgrimieron desde la directiva fue la suspensión del servicio en Rusia, en un contexto complicado a nivel global. Allí se perdió una gran cantidad de clientes, y la situación incluso podría empeorar: los ejecutivos prevén que, de aquí a junio, podrían darse de baja otros 2 millones de clientes.

En el medio de esto, Netflix ya venía cuestionada por otros motivos. En principio, por su decisión de limitar la posibilidad de compartir cuentas, algo que era muy popular entre usuarios y que generó gran indignación. Si a eso le sumamos la situación vivida con los términos y condiciones, donde debieron dar marcha atrás en varios países, la confianza de la plataforma viene en caída libre. Tampoco aporta la forma de resolver conflictos que manejan: respecto al tema de compartir cuentas, en vez de dar marcha atrás, pensaron en la posibilidad de cobrar un costo adicional para quienes compartan. Y con una tarifa cada vez más elevada, esa situación causó enojo.

El tema de la competencia no es menor. Allí donde antes solo existía Netflix y HBO Go, ahora el panorama es mucho más amplio. HBO Max, Amazon Prime Video, Disney +, Star +, Paramount +, Apple TV y tantas otras plataformas llegaron para disputarle el terreno a Netflix, en muchos casos con propuestas más interesantes. Es que el catálogo ya no es el punto fuerte de la gran N.





En los últimos años, si marcó la diferencia, fue más por las producciones propias que por disponer de grandes franquicias. Y con la llegada de competencias, fue perdiendo cada vez más tanques. Es el caso de producciones que pertenecían, por ejemplo, a FOX y que hoy forman parte del catálogo de Star + exclusivamente. A eso hay que sumarle que, por cada producción propia que lanza Netflix, acompaña con el estreno de mucho contenido “de relleno” que está lejos de los estándares que el público acostumbra.

Si bien la caída duele, es menester señalar que a nivel económico, la empresa facturó 7.900 millones de dólares, un 10% más que en el primer trimestre de 2021. Sin embargo, no tiene tanto que ver el aumento de suscriptores sino el aumento en las tarifas a nivel global.

En ese sentido, hay que tomar en cuenta que actualmente, Netflix tiene en nuestro país un costo de $629 en su plan Básico (que no incluye el HD y solo permite 1 dispositivo), $1.060 en su plan Estándar (2 dispositivos, Full HD) y $1.558 en el plan Premium (4 dispositivos, 4K). Son precios elevados.