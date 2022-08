De las 9.600 dosis pediátricas de vacuna anti covid, se aplicaron menos de 100 en Río Negro

Desde el miércoles, cuando la provincia de Río Negro distribuyó entre los centros vacunatorios las 9.600 dosis pediátricas arribadas para comenzar con la campaña destinada a niños de entre 6 meses y 3 años, al lunes de esta semana, se aplicaron menos de cien dosis.

Ese es el registro que tiene la jefa de Vacunación del ministerio de Salud de Río Negro, Marcela González. «En el sistema Nomivac figuran menos de cien dosis registradas en la provincia. No alcanzamos al 0.2 % de los chicos que deberían vacunarse», comentó la funcionaria a «Digan lo digan», programa de radio del diario Río Negro.

«La provincia recibió el lote de vacunas el martes, y el miercoles se inició la distribución así que muchos comenzaron a aplicar ese mismo día. La situación varía de acuerdo a las ciudades. En Roca, Cipolletti, Allen, Regina, Viedma, tiene hospitales grandes, pero el resto de las ciudades han debido planificar días especiales para poner la vacuna. Lo que ocurre es que la vacuna llega en frascos multidosis asi que si se abre, hay que usar la mayor cantidad posible. Estamos haciendo un descarte importante por mes. Y en el caso de Covid se amplió ese margen de descarte desde que se cerraron los centros de aplicación que había durante la pandemia», explicó.

Según González, la baja concurrencia a los centros para vacunar a la población pediátrica tiene que ver con «que mucha gente no se ha enterado, y con que la vacuna no es obligatoria».

La jefa de Vacunación del ministerio de Salud de Río Negro insistió en la importancia de vacunarse y resaltó que la franja más preocupante en Río Negro, que no ha completado el calendario de refuerzos es la que va entyre los 18 y los 35 años. «Nuestro grupo grande que no se ha vacunado y que no ha completado el esquema básico primario es el grupo de 18 a 35 años, personas economicamente activas, lo que más salen y más vida social hacen. Es el grupo que menos completó y que menos se vacunó«, dijo

Escuchá la entrevista con Marcela González, jefa de Vacunación del ministerio de Salud de Río Negro. en «Digan lo que digan», por RN Radio

