En La Plata, CFK pidió que la vacuna contra la Covid «quede afuera de la disputa política»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguran hoy una obra en el Hospital de Niños "Sor María Ludovica", de la ciudad de La Plata, informaron fuentes oficiales. El acto se llevaba a cabo desde las 14 en el edificio ubicado en las calles 14 entre 65 y 66.

Los voceros precisaron que la inversión de la obra en el Pabellón de Salud Mental del hospital pediátrico de la capital bonaerense asciende a $148.605.766.

Se detalló que se trata de uno de los trabajos más importantes dentro del Plan Sanitario que se lleva adelante desde el comienzo de la gestión para fortalecer el sistema de salud bonaerense y atender la la emergencia a causa del contexto de pandemia de coronavirus.

Además, se explicó que la obra comenzó en octubre de 2017, fue discontinuada por el gobierno anterior, se reinició el año pasado y se finalizó en 2021.

Terminada la pandemia, la obra tiene como destino original y definitivo la asistencia a menores con problemas psiquiátricos, que por sus patologías y necesidades de asistencia, requieran internación médica.

En ese marco, CFK resaltó hoy que el Gobierno terminó las obras en cinco hospitales de la provincia de Buenos Aires, que habían quedado inconclusas durante la gestión de Cambiemos, aún cuando los trabajos estaban avanzados entre un "80 y 90 por ciento".

Además, la vicepresidenta pidió a la dirigencia política que deje "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política" y que "contribuya a que no haya tantos contagios" de coronavirus.

"No podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve; en nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está, y sus familiares la lloran, en nombre de los trabajadores de la salud, por favor dejemos a la vacuna y a la pandemia afuera de la disputa política", expresó.

"Entre todos podemos llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no pueden ser ya objeto de discusión", afirmó Cristina al referirse a los cuestionamientos dirigidos hacia las vacunas y a las medidas de cuidado para frenar los contagios de coronavirus que, sin embargo, encuadró en situaciones de "irracionalidad" que se dan en todo el mundo.

La vicepresidenta pidió "no buscar divisiones ni entorpecer al otro" y "contribuyamos a que haya menos contagios", al tiempo que resaltó que Argentina ya cuenta, desde hoy, con "20 millones de vacunas".

"No sería mejor que todos los argentinos unidos le pidamos a esos países (productores de vacunas) que sean solidarios", planteó.

También Cristina hizo un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".

"Ayudemos a la verdadera libertad cuando estemos todos vacunados y podamos hacer lo que queremos", subrayó y evaluó que "debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacerle caso a los médicos".

Por su parte, Kicillof también reclamó a la oposición que "deje de sembrar odio por los canales de televisión" y sostuvo: "Si quieren actuar en forma responsable ayuden con algo: consigan vacunas o anótense como voluntarios”.

- Con información de Agencia Télam.-