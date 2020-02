Video: en Las Perlas están cansados de los robos

Luego del hecho delictivo dado a conocer en Las Perlas, en el que le desvalijaron la casa a una familia y hasta mataron a su perro. Habitantes del lugar decidieron organizarse para combatir las constantes situaciones de inseguridad.

Este martes por la tarde se llevó a cabo una reunión para tratar los sucesos que azotan al paraje.

Uno de los principales pedidos es mayor presencia policial en las calles. Una vecina explicó que por la falta de respuestas de vigilancia “deben organizarse a través de grupos de whatsapp para mantenerse alertas sobre cualquier movimiento extraño”. También explicó que deben llamar varios a la Unidad policial para que "les den bola".

Además los denunciantes indicaron que "Balsa era un lugar completamente tranquilo a lo que es ahora, no hay control. Creemos que vienen desde afuera".

"El barrio este verano a estado completamente abandonado, nadie controla los que entran, calculamos que todos los días hay un robo" manifestaron desde el grupo.

Por otro lado, los pobladores aseguran que la Policía no da abasto y no cuentan con los recursos necesarios "para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera". "De Tránsito de Cipolleti vino un par de veces, y nos paran a nosotros, los laburantes y no a los autos sin luces y a las motos que no tienen papeles", contaron.

Para este fin de semana pactarán un nuevo encuentro en el que pedirán mejoras con respecto al tema. "Uno de los pedido será más patrullas, debido a que hay una sola para y encima se encuentra en mal estado", afirmaron.

En relación a la demanda de los perlenses el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella expresó que por el momento se encuentran ligados a el tema de la “migración de los uniformados a las ciudades turísticas” de la Provincia. Y agregó que cuando “los efectivos regresen se podrá volver a la normalidad” y tener la cantidad correspondiente para distribuir por zona.