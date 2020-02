En las playas de Bariloche sobran bañistas y faltan baños

Las playas lacustres de Bariloche, bajo regulación municipal, tienen guardavidas, cartelería y otros servicios, pero carecen de baños públicos, que es una de las demandas más repetidas de los veraneantes.

Algunas como playa Bonita y la playa Centenario, en la zona de Ñireco, cuentan con sanitarios precarios que en un caso están clausurados y en otro funcionan a medias, por falta de agua.

La subsecretaria de Protección Civil, Patricia Díaz, reconoció que es un déficit a resolver y dijo que existen obras planificadas con fondos de la tasa al turista para dotar a las playas de mejor infraestructura.

En los días de calor son miles los turistas y residentes que concurren a los balnearios. Algunos conocen el problema y acortan su permanencia por la falta de baños. Otros recurren a los arbustos del entorno, que quedan rodeados de desechos.

Una alternativa, no siempre a mano, es recurrir a algún restorán cercano o una estación de servicio, como la que existe frente a la playa de Melipal.



En la playa del centro, ubicada junto al puerto San Carlos, a los visitantes se les sugiere usar los baños de la secretaría de Turismo o los construidos junto al pump track, a unos 400 metros.

En total son nueve las playas habilitadas, en los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez y Moreno, y la falta de sanitarios se repite en todas.

Gastón Quiroga, vocero del sindicato de Guardavidas, dijo que reciben consultas en forma constante de los usuarios sobre dónde ir al baño. “En playa Bonita había, pero están clausurados porque hay una obra -explicó-.

Al comienzo de temporada parecía que los iban a terminar, pero ya estamos cerrando y no hay nada. En la playa Centenario había una bomba que dejó de funcionar el año pasado y no hay agua. Cuando va mucha gente el empleado de mantenimiento lleva agua con baldes. Pero no es lo mismo”.

Según Quiroga, el sindicato lo planteó varias veces pero hoy tiene otras reivindicaciones y prefiere “no hacer tanto ruido con el tema”. Dijo que lo que ven a diario es que “la gente se resigna a la falta de sanitarios y va entre las plantas”.

Díaz confirmó que en playa Bonita hay una obra importante de reformas y que desconoce los plazos. Sobre la posibilidad de poner baños químicos aseguró que “fue una posibilidad que ese evaluó, pero no funciona porque hay mucho vandalismo. Los voltean y los rompen”.

Dijo que en la costa atlántica hay muchos balnearios de concurrencia masiva “y no en todos lados hay baño”.

Agregó que el municipio local “está pensando a futuro una solución, pero en este momento no la hay”.

Desde el sindicato de Guardavidas señalaron que además de los baños públicos “hay carencias de materiales, falta boyado, sogas, cabos, banderas, sombrillas, sillas, botiquines”, que en algunos casos son aportados por los propios trabajadores.