En medio de la polémica por el paro del KoKo, se mantiene la protesta de los choferes en la región

Esta mañana no hubo servicios de la empresa KoKo y tampoco de la 18 de Mayo, en Roca.

Con varias idas y vueltas, se mantiene la protesta convocada desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA) hasta tanto el gobierno nacional envíe los subsidios al interior país para que se cancelen los salarios de los trabajadores de las distintas empresas.

Esta mañana se generó una tensa situación en la firma KoKo. Es que anoche, las autoridades del gremio anunciaron que los choferes no iban a llevar adelante la protesta aunque sí ratificaron la adhesión de la empresa 18 de Mayo, en Roca.

Pero durante la madrugada, la medida se revirtió por lo que esta mañana ninguna de las unidades salió a hacer el habitual recorrido por la región del Alto Valle, dejando a un importante número de usuarios sin el servicio.

Desde la empresa KoKo, aseguró que a los empleados de la empresa ya se les abonó el 80 % de los salarios y sólo resta un 20% que será cancelado el día viernes y son sumas adicionales.

"La verdad es que anoche (martes) no había ningún paro programado y esta mañana nos sorprendimos, al igual que todos, con la protesta de los choferes", dijo uno de los referentes de la firma quien aclaró que en ningún momento se informó sobre los alcances de la medida en KoKo.

Entre idas y vueltas, finalmente el servicio quedó paralizado en toda las ciudades donde esta firma presta servicios. Y todavía resulta incierto el día en que se retomarán los recorridos.

Pasado el mediodía, Ángel Rubio -titular de UTA a nivel regional- se encontraba reunido con los referentes gremiales de KoKo y todavía no había precisiones sobre lo que sucederá en las próximas horas.

Rubio había adelantado ayer que la medida estará vigente hasta que las partes (empresas, gremios y representantes del gobierno nacional) se reúnan el miércoles para evaluar nuevamente la situación.

De mantenerse esta determinación, se sospecha que el paro se extenderá hasta el miércoles inclusive.

Incertidumbre en Roca

Con respecto a la medida adoptada en Roca, desde la empresa 18 de Mayo explicaron que no han tenido novedades con respecto al subsidio y que ven muy difícil que esa gestión llegue a buen puerto.

"Hasta la semana pasada el gobierno nacional tenía el dinero pero todavía no llegó nada. No hay plata para pagar el gas oil, tampoco los seguros. Y no creo que tengamos dinero para pagar los sueldos", dijo uno de los referentes de la firma que, cerca de las 13, fue consultado sobre la situación.