Encuentran 43 trabajadores sin registrar en una bodega de El Chañar

Ayer se realizó una inspección laboral en las bodegas de Fin del Mundo de San Patricio del Chañar. Tres inspectoras del Ministerio de Trabajo, del Programa Nacional de Registración Laboral, acompañadas por dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la AFIP y efectivos de la Policía Federal constataron una situación irregular en las condiciones laborales de un grupo de trabajadores oriundos de Mendoza que realizan la tarea de poda de la viña.

“Se constataron 43 trabajadores sin registrar–vulgarmente decimos en negro-, pero se dice sin registrar su contrato de trabajo”, afirmó Asunción Mirás Trabalón, delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Mirás Trabalón aseguró que el encargado de Recursos Humanos de la empresa manifestó que pertenecían a una empresa tercerizada, “pero tampoco tenían registración de ninguna otra empresa”.

Miguel Coliñir, que es miembro de la delegación regional de Uatre de Río Negro y Neuquén, señaló que "esta bodega contrata trabajadores de Mendoza a través de una cooperativa de trabajo".

Coliñir indicó que el gremio realizó la denuncia ante el organismo nacional por no respetar los jornales básicos y el convenio establecido para la poda. “Que paguen 1.797 pesos, más el presentismo, más sumas no remunerativas y el 8 por ciento de zona desfavorable”, reclamó. La suma que alcanza los 2140 pesos por día. El dirigente gremial aseguró que los trabajadores manifestaron que pagaban 1.000 pesos el jornal, cifra que no reconoció el responsable de Recursos Humanos de la empresa.

La representante del organismo nacional agregó: “Son trabajadores que están sin recibo de haberes, sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin ART”.

“La empresa les decía que les iba a mandar el recibo de haberes cuando volvieran a Mendoza”, mencionó Mirás Trabalón. La empresa fue intimada a registrar a sus trabajadores y si no lo hacen se les aplica una multa pecuniaria (una sanción administrativa).

Coliñir agregó que la bodega del Fin del Mundo es el "responsable" de la maniobra para los trabajadores. “Ocultando la explotación laboral”, dijo.

Mirás Trabalón detalló que se trata trabajadores temporarios de una relación laboral continúa con prestaciones en temporada. ”Se suspende cuando no es temporada. En este caso los trabajadores regresarán en la cosecha. En el resto de los meses no hay obligaciones recíprocas”, indicó. Argumentó que son trabajadores “que deben ser registrados como un contrato por tiempo indeterminado con prestaciones de temporada, como establece la ley de Contrato de Trabajo desde hace 40 años”.