Encuentran huellas de un puma en un sendero de Bariloche

Los pumas habitan el parque Nahuel Huapi por eso no es algo inédito que dejen rastros en los senderos de montaña.

El hallazgo de rastros de un puma en el sendero de trekking que conduce a playa Muñoz, en Bariloche, motivó un operativo del parque nacional Nahuel Huapi para alertar a los turistas y residentes que recorren los senderos de montaña.

Los rastros del puma fueron detectados en inmediaciones de la intersección del sendero a playa Muñoz y el circuito exclusivo para bicicletas, en el área de la seccional Lago Gutiérrez, del parque nacional.

La zona donde se divisaron las huellas, tiene vegetación achaparrada (baja) y es evidente la sequía del terreno.

El sendero es muy transitado por su nivel de dificultad escaso. El camino parte desde lago Gutiérrez y en un trayecto promedio de 1:30 o 2 horas se llega a playa Muñoz, un entorno paradisíaco del lago a donde solo se puede acceder caminando o mediante una embarcación. El mismo sendero conduce al refugio Frey.

Ayer personal de parques nacionales montó un operativo en el camino, a unos 800 metros de la llegada a playa Muñoz, donde además de controlar el registro de trekking que es obligatorio, se advertía a los caminantes que se habían detectado las huellas de un puma y ofrecían recomendaciones de cómo actuar en caso de observar al animal.

En el sendero a playa Muñoz cruza un camino de bicicletas. Allí se detectaron las huellas del puma.

Los guardaparques presumían que el ejemplar había recorrido la zona por la noche porque con la luz del día no había sido divisado e incluso es poco probable su aparición ante la gran afluencia de gente en la zona. El puma es uno de los animales que habitan el parque y ya han aparecido ejemplares en otros sectores, por lo que no se trata de un hecho inédito.

En el área de lago Gutiérrez, en el inicio del sendero, a pocos metros de la Cascada de los Duendes, un punto turístico de la ciudad, un cartel indica acerca de la posible presencia de pumas y ofrece las recomendaciones para actuar.

En el inicio del sendero en la seccional Lago Gutiérrez hay cartelería indicativa de distancias.

Entre las sugerencias se puntualiza que la persona que observa al puma no debe correr en ningún caso ya que esto puede motivar al animal a atacar. La premisa es detenerse, observar al ejemplar, agitar los brazos y mochilas sobre la cabeza, y retroceder lentamente.

Si el animal se pone agresiva no hay dejar de observarlo ni darle la espalda, se sugiere en estos casos gritar para que otras personas se alerten de la situación y en caso de ataque, defenderse de manera agresiva.

También desde el parque Nahuel Huapi recordaron a los peatones no realizar fuego, solo acampar en lugares permitidos y no llevar las mascotas a la montaña. En playa Muñoz no está habilitado el acampe ni la realización de fuego a pesar de que hay vestigios de brasas.

Otro drama del verano que se advierte en los senderos de montaña es la basura, especialmente los rastros de papel higiénico arrojados a la vera de los caminos o en la zona boscosa. Parques y el Club Andino Bariloche recuerdan que si se va a la montaña, se debe regresar con los residuos que se generen y no dejar rastros de su visita en el lugar.

Papeles en el bosque. Una mala costumbre en los senderos de Bariloche.

Un zorro en el centro

También el fin de semana fue novedad que un pequeño zorro colorado apareció en pleno centro de Bariloche, a unas 10 cuadras del Centro Cívico.

Desde la municipalidad indicaron que tenían reportes de la aparición del zorro desde hacía varios días y finalmente pudo ser atrapado este viernes mediante una jaula trampa que se colocó.