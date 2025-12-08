Un terremoto de magnitud 7,6 en Japón activó una alerta por tsunami y hay controles en las plantas nucleares

Un fuerte temblor sacudió el norte de Japón este lunes, lo que provocó una alerta de tsunami, informó la Agencia Meteorológica del país asiático. La agencia indicó que el sismo de magnitud 7,2 se registró frente a la costa de Hokkaido.

Dónde fue el terremoto que activó la alerta por tsunami

El evento se registró cerca de la ciudad costera de Aomori, con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar. Por este motivo, se emitió una alerta en la región por un tsunami de hasta tres metros.

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora pública NHK.

Según el reporte de las agencias internacionales, el terremoto se notó en buena parte del territorio, desde el norte al centro y este del país, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala sísmica nacional.

Las diferentes alertas que se activaron por el terremoto en Japón

La JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

Según informó EFE, también se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima. También una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio, donde las autoridades instaron a alejarse de la costa.

También las autoridades dijeron que más de 13.000 personas en las prefecturas de Hokkaido, Iwate y Miyagi fueron instadas a evacuar a refugios ante los riesgos del tsunami.

AP y Agencias