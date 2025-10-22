Acuerdo inédito en Vaca Muerta: Petroleros y empresas crearon un seguro de vida obligatorio para los trabajadores

El Artículo 24 bis, denominado “Contención familia petrolera” garantiza a las familias el cobro de un seguro por cinco años. (Gentileza)

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y las cámaras empresarias de Operaciones y Servicios Especiales del sector firmaron este miércoles un acuerdo para incorporar un nuevo seguro de vida colectivo y obligatorio para todos los trabajadores de la actividad. El beneficio garantiza que, en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente, la familia del operario continuará cobrando su salario durante cinco años.

Según informó el sindicato, la medida se formalizó a través de la creación del Artículo 24 bis, denominado “Contención familia petrolera”, dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 644/12. La cobertura se activará tanto para accidentes ocurridos en el lugar de trabajo como en el trayecto hacia el mismo.

Marcelo Rucci sobre el seguro de vida: «Ojalá no tengamos que usarlo nunca»

“Nuestra única intención fue garantizar que, si un compañero sufre un accidente grave o pierde la vida, su familia siga cobrando durante cinco años», destacó el secretario general del gremio, Marcelo Rucci. El dirigente agregó: «Ojalá no tengamos que usarlo nunca, pero nos ha pasado ver familias totalmente desamparadas».

El acuerdo establece que la cobertura consistirá en una asignación mensual actualizada, equivalente al último salario bruto habitual que percibía el trabajador. El pago se extenderá por un plazo de 60 meses (cinco años) desde la fecha del fallecimiento o desde la declaración de incapacidad, fijada en un 67% según la ART.

Desde el sindicato detallaron que la prima del seguro estará íntegramente a cargo del empleador y que el beneficio es independiente de cualquier otra prestación o derecho que pudiera corresponderle al trabajador o a su familia.

Rucci explicó que el proyecto demandó un extenso trabajo técnico y legal. «Fue una idea que tiramos sobre la mesa hace tiempo. Lo importante es que lo logramos con diálogo, con las cámaras y con las empresas, entendiendo que la responsabilidad es de todos”, señaló.

Finalmente, el titular del gremio enmarcó la medida en un proceso más amplio de mejora en la seguridad laboral. “Venimos bajando los índices de accidentes y trabajando muy bien en seguridad. Este es un paso más que nos obliga a todos a seguir mejorando”, concluyó.