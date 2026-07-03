Ahorro en combustibles: habrá un 10% de reintegro en las estaciones de servicio de Puma Energy ¿Cómo acceder?

La iniciativa permite un ahorro adicional en un período de mayor movimiento por las vacaciones de invierno. Foto: gentileza.

Puma Energy anunció que sus clientes podrán acceder a un reintegro del 10% en la carga de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel dentro de las estaciones de servicio. Se puede acceder a este beneficio utilizando la app Puma Pris y pagando con la Visa Personal Pay.

Este beneficio estará disponible todos los sábados de julio y agosto. La promoción contempla un reintegro de hasta $4.000 por operación y un máximo de dos cargas por mes para cada usuario.

De esta forma, la iniciativa conjunta entre Puma Energy y Personal Pay permite un ahorro adicional en un período de mayor movimiento por las vacaciones de invierno, cuando suelen incrementarse los viajes por rutas y ciudades del país.

Personal Pay, la billetera digital de Personal, ya supera los cinco millones de usuarios consolidando su crecimiento en el ecosistema financiero digital Por su parte, Puma Pris cuenta con más de 1,5 millones de clientes activos en la región.

La aplicación de Puma Energy funciona como billetera digital y programa de fidelización, permitiendo pagar combustibles, cargas de GNC y compras en las tiendas de conveniencia Super 7. A través de su uso, los usuarios acumulan puntos que pueden canjear por descuentos y litros de combustible.

Lucas Smart, Gerente de Marketing de Puma Energy Argentina, expresó: «Esta alianza con Personal Pay refleja el camino que venimos construyendo desde Puma Pris: integrar nuestra app a los ecosistemas digitales que los argentinos ya eligen en su día a día».

«Tener la posibilidad de sumar a más de cinco millones de usuarios de Personal Pay un beneficio del 10% los sábados nos permite ampliar el alcance de Puma Pris y ofrecer un ahorro real en un consumo esencial como es el combustible», concluyó.