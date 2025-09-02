Todo lo que se puede hacer al pie del volcán Tromen y el itinerario para descubrir geología, historia y aventura

En el norte neuquino, al pie del volcán Tromen, se puede tocar con las manos la formación geológica Vaca Muerta y recorrer vestigios de la intensa actividad minera del siglo XX. Las excursiones combinan geología, historia y senderismo en antiguos yacimientos de asfaltita y sitios paleontológicos únicos.

El guía y geólogo Eduardo Vega, licenciado en Ciencias Geológicas y organizador de recorridos en la zona, destacó que su interés por mostrar la región nació de la pasión por la montaña y el conocimiento adquirido en su formación académica. «Soy licenciado en geología, trabajé en diferentes lugares y siempre me encantó mi zona, la de los volcanes y las cordilleras», explicó Vega.

Entre los atractivos que destacan en Buta Ranquil se encuentran vestigios de campamentos y galerías mineras, como la mina Tungar, conocida como la mina de los alemanes, que alcanzó casi 200 metros de profundidad distribuidos en tres niveles hasta que fue abandonada por la presencia de agua. «Quedan galerías derrumbadas y campamentos abandonados que muestran la intensidad de la explotación», agregó Vega.

Las caminatas también incluyen paradas en paisajes singulares, como la laguna Verde, la formación Vaca Muerta con fósiles de amonites y la yesera, donde afloran cristales de cuarzo conocidos como diamantes Herkimer.

«La caminata se puede hacer a cualquier edad, porque es un sendero de baja dificultad con paradas en paisajes singulares», precisó el guía. Las excursiones se programan mensualmente, con salidas especiales en fines de semana largos.

Mar de fósiles de Vaca Muerta: el recorrido

El recorrido permite explorar antiguos bancos coralinos y formaciones que datan del Jurásico, donde aún se distinguen moluscos, lirios de mar y amonites fosilizados.

La actividad, organizada por Geosenderos y habilitada por el Ministerio de Turismo de Neuquén, parte desde la Oficina de Informes Turísticos de Buta Ranquil, sobre la Ruta 40.

Itinerario:

Pampa Tril: inicio del recorrido.

inicio del recorrido. Aguas sulfurosas de La Hedionda: parada para observar las particularidades geológicas.

parada para observar las particularidades geológicas. Sitio Vega Escalona: acceso a los crestones coralinos y barreras naturales del área paleontológica.

El sendero de seis kilómetros permite ver lutitas bituminosas, concreciones minerales y restos de un mar profundo que albergó ictiosaurios, plesiosaurios, cocodrilos marinos y tortugas. La ley provincial prohíbe la extracción de fósiles, promoviendo su conservación y estudio.

La formación Vaca Muerta es un conjunto de rocas sedimentarias depositadas hace unos 150 millones de años, durante el Jurásico, cuando la región era un mar rico en vida.

En el complejo del Tromen, además de observar fósiles, se pueden recorrer galerías colapsadas y campamentos mineros en ruinas, recuperando la memoria histórica mientras se disfruta de un atractivo turístico único, accesible para todo público y sin necesidad de experiencia previa.