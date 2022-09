Alberto Fernández lanzó el Plan Gas: «Es hora de que diseñemos otra matriz productiva para Argentina»

En un acto cargado de esperanzas por el futuro exportador que la industria hidrocarburífera puede darle al país, el presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, anunciaron la extensión del actual plan de incentivos a la producción de gas natural y el lanzamiento de un nuevo programa, el Plan Gas 5 que tendrá como fin brindar el gas para el nuevo gasoducto Néstor Kirchner, ahorrar divisas, achicar el gasto fiscal y potenciar el canal exportador.

Si bien la conferencia de prensa en Casa Rosada contó con la participación de la primera plana de las empresas productoras de gas, los gobernadores de las provincias claves como es Omar Gutiérrez de Neuquén, Arabela Carreras de Río Negro y Mariano Arcioni de Chubut, y referentes del sector gremial, no se brindaron los detalles finos de cómo serán los nuevos planes de incentivos, que ayer dio a conocer Energía On.

Massa fue el encargado de traducir el anuncio al impacto que tendrá en el país en materia de ahorro de divisas, recaudación, inversiones y creación de puestos de trabajo. «En ahorro y en dejar de importar gas, representa a 19.000 millones de dólares hasta el 2028, y 3.200 millones de dólares solo el año que viene que nos vamos a ahorrar de importaciones de energía si cumplimos todos», detalló Massa.

Y sumó que en lo que hace a ahorro de divisas hasta el 2028, la fecha que se extenderá el actual Plan y se solapará con el nuevo programa, son «28.900 millones de dólares, y solo en 2023 4.800 millones de dólares de ahorro de divisas por la suma de importaciones de diversos sectores vinculados».

Además en materia de inversiones indicó que «en los cinco años son 7.000 millones de dólares y solo en 2023 1200 millones de dólares más en inversión en el sector a partir de que el Estado les da certidumbre y largo plazo y nos permite generar un instrumento a futuro para el sector y los argentinos».

En el ítem de recaudación fiscal los dos planes implicarán según Massa «3.500 millones de dólares a 2028, y en 2023 este sector aportará 600 millones de dólares más de recaudación fiscal que permite sostener el funcionamiento del Estado».

A su vez, Massa remarcó que se generarán hasta el 2028 10.000 puestos de trabajo, con un doble programa que enfatizó que «en 2023 quedamos a un paso, llegamos al 90% de autoabastecimiento energético».

Massa dejó un mensaje a los empresarios que participaron de la conferencia al indicar que «esperemos a lo largo de esta semana las ofertas estén acordes con las capacidades del gobierno porque pretendemos que los argentinos paguen la energía más barata del mundo entendiendo que tenemos parte de los recursos más importantes del mundo. Es la decisión del gobierno y la necesidad de mirar a largo plazo y sin especulación del sector empresario».

Por su parte, Fernández sostuvo que «tenemos la oportunidad de que en una primera etapa logremos que el gas que está en Vaca Muerta se distribuya en todo el país, esperamos el gasoducto a fines de junio podamos tenerlo terminado y dar un paso en el autoabastecimiento del gas del país, casi el 90% de la demanda de gas podremos generarla ahí con nuestra producción y habrá que construir un segundo tramo para una oportunidad maravillosa que es dar gas a Brasil».

«Estoy convencido de que Argentina tiene la oportunidad de ser un jugador central en la producción energética del futuro y no debemos dejar pasar esa oportunidad, no por bien de un gobierno o empresas sino por el bien de los argentinos», sostuvo el presidente.

Y remarcó que «vamos a seguir adelante con todos los incentivos que está actividad está reclamando, vamos a exigirles inversión, producción y trabajo a quienes se beneficien con eso y vamos a construir un sistema legal, no solo de decretos, que de certeza al sector porque no podemos dejar pasar la oportunidad, este no es el proyecto de un gobierno sino el de un país y debemos pensarnos como aquella generación, es hora de que diseñemos otra matriz productiva para la Argentina».

El doble paquete de planes fue batizado como Sustentabilidad Energética y la secretaria de Energía, Flavia Royón, detalló que «el plan gas anterior permitió que Vaca Muerta muestre su productividad al mundo y con esto vamos a poder dar un salto cuantitativo y cualitativo».

Royón agregó que «hemos tenido una mirada federal, distinta hacia las cuencas maduras. En este plan estamos mirando también lo que necesitan las cuencas maduras y el offshore«. Y sumó que el Plan Gas 5 tendrá varias rondas para adecuar la producción al avance del gasoducto cuyo primer tramo tiene como fecha de puesta en marcha el próximo 20 de junio.