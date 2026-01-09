Argentina se perfila como líder del desarrollo del gas natural en Latinoamérica

En Latinoamérica crece la demanda del gas natural, así como la infraestructura para la producción y exportación de un recurso capaz de respaldar las energías renovables, garantizar la seguridad energética y reducir las emisiones de carbono. Ese fue el planteo del informe anual de la Unión Internacional del Gas (UIG), donde se destacó el protagonismo creciente de Argentina en la región.

El subcontinente es abundante en recursos, pero desigual en el acceso a la población. Esto plantea un desafío para la transición a las energías renovables, donde se debe considerar la realidad de cada territorio y comunidad en los distintos países, señaló la coordinadora de Latinoamérica, Luz Stella Murgas.

En consecuencia, el gas natural se perfila como pilar para respaldar los sistemas eléctricos que dependen de fuentes renovables intermitentes, como la solar y eólica. De esta forma, se trata de una gran oportunidad para la región, que cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para utilizar el gas natural con mayor eficiencia.

En Latinoamérica existen 22 terminales de gas natural liquido (GNL) operativas o en desarrollo, a lo largo de 11 países. En los próximos años, la región podría pasar de ser importadora a exportadora neta, impulsada por la expansión de Vaca Muerta en Argentina y el desarrollo del Presal en Brasil.

El crecimiento del gas y energías renovables en la región

Argentina va en camino a ser el «motor de crecimiento» de toda Latinoamérica en la producción de gas natural, que podría crecer en un 60% para 2035. A este ritmo, el país pasaría de ser un importador a un potencial exportador neto, señaló el informe.

La razón se encuentra principalmente en el desarrollo de Vaca Muerta, pero también en la expansión del gasoducto Perito Moreno (ex Presidente Nestor Kirchner), que conecta la cuenca neuquina con la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Brasil también hubo grandes avances. En 2025, su suministro primario de gas natural creció más de un 10 %, impulsado por un aumento del 20 % en la producción nacional y la puesta en marcha del gasoducto Rota 3 de Petrobras.

También se destacaron los progresos en Chile, Colombia y los países caribeños. Sin embargo, Murgas afirmó que «para capitalizar estas oportunidades, la región debe acelerar las inversiones en energía». Se estima que las inversiones deberían aumentarse al menos cuatro veces durante la próxima década para cumplir con los objetivos globales.

Además, la expansión de los gases de baja emisión como el biometano, el biogás y el hidrogeno presentan una oportunidad estratégica. En este contexto, la región tiene el potencial de convertirse en un actor protagónico en el escenario internacional al impulsar proyectos que utilicen residuos agrícolas, urbanos o ganaderos, entre otros recursos.

«América Latina y el Caribe poseen abundantes recursos, talento, conciencia medioambiental y una fuerte conciencia social. Hay mucho en juego, ya que el objetivo no es solo diversificar el sector energético, sino garantizar un acceso equitativo a la energía para todos» finalizó Murgas.