Argentina será sede del mayor encuentro iberoamericano del Gas Licuado de Petróleo 

El último antecedente de Argentina siendo sede del encuentro se remite a 2017. Foto gentileza.

Argentina volverá a ocupar un lugar central en la agenda energética regional al convertirse en sede del 39.º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (GLP), que se desarrollará del 24 al 26 de marzo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento, organizado por la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), tendrá como sede el hotel Hilton Buenos Aires y reunirá a cerca de 2.000 asistentes de más de 20 países, entre empresarios, funcionarios públicos, técnicos, especialistas y referentes del sector energético.

Durante las tres jornadas se analizarán los principales desafíos y oportunidades del mercado del GLP en América Latina. La agenda incluirá debates sobre cuestiones técnico-operativas, marcos regulatorios, aspectos comerciales y nuevas tendencias, además de abordar la innovación tecnológica y el rol estratégico del gas licuado de petróleo en el proceso de transición energética.

En forma simultánea se realizará la Feria del GLP, un espacio clave para el intercambio comercial y la generación de negocios. La exposición contará con la presencia de más de 70 empresas expositoras, entre fabricantes de equipamiento, proveedores tecnológicos y prestadores de servicios especializados, consolidando al congreso como una plataforma de referencia para la industria.

La realización de este encuentro internacional representa un hecho significativo para el sector energético argentino, ya que el último congreso de la AIGLP celebrado en el país tuvo lugar en 2017.

Acuerdo regional sin precedentes en la industria del GLP

En paralelo al anuncio del congreso, se destaca el convenio de colaboración firmado en noviembre pasado por la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) junto a entidades representativas de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. El acuerdo permitirá el intercambio de información técnica, estadística, regulatoria y de buenas prácticas entre las asociaciones del sector.

El entendimiento fue suscripto por distintas organizaciones:

Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP)

Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA)

Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de GLP (ASOGAS)

Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS)

Asociación Mexicana de Distribuidores de GLP (AMEXGAS)

Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA)

Sindicato Nacional de las Empresas Distribuidoras de GLP (SINDIGAS – Brasil)

Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL)

A través de esta alianza, los gremios del GLP enviaron una señal contundente sobre la necesidad de avanzar hacia una agenda energética latinoamericana común, en la que el gas licuado de petróleo se consolide como una herramienta clave para ampliar el acceso a una energía moderna, segura y más limpia en la región.