Nación extiende la emergencia energética hasta diciembre de 2027: las razones detrás de la decisión

La emergencia energética seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Así lo estableció el Gobierno nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes, que prorroga el régimen excepcional para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad bajo jurisdicción federal.

La medida extiende el esquema que había sido declarado en diciembre de 2023 y cuyo vencimiento estaba previsto para este mes. Según el Ejecutivo, si bien hubo avances en la normalización del sistema, «todavía persisten problemas estructurales que hacen necesario mantener las herramientas extraordinarias para completar las reformas y garantizar el funcionamiento del sector«.

Con la prórroga, la Secretaría de Energía conservará facultades para intervenir en aspectos vinculados con tarifas, subsidios, contratos, precios estacionales, operación del sistema e infraestructura, además de continuar con la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El decreto no establece nuevos aumentos tarifarios ni modifica los cuadros vigentes.

Entre los principales argumentos del Gobierno aparece la necesidad de profundizar la reforma del mercado eléctrico y avanzar hacia un esquema en el que los precios reflejen de manera más precisa los costos reales del abastecimiento. También plantea la necesidad de reorganizar la contratación de combustibles y consolidar un marco regulatorio que permita mejorar el funcionamiento del sistema.

Otro de los puntos centrales es la dependencia de la generación eléctrica respecto del gas natural. Una parte importante de la electricidad del país proviene de centrales térmicas que utilizan ese combustible, por lo que cualquier inconveniente en la producción, el transporte o la contratación del gas repercute directamente en el suministro y en los costos de la energía.

La continuidad de la emergencia también permitirá mantener el proceso de revisión tarifaria y la administración de los subsidios energéticos durante esta etapa de transición. En ese marco, la Secretaría de Energía seguirá a cargo de la identificación de beneficiarios, la aplicación de bonificaciones y la actualización de los precios estacionales.

El Gobierno también fundamentó la decisión en las limitaciones que todavía presenta la red de transporte eléctrico. Las obras necesarias para ampliar la capacidad del sistema demandan procesos de financiamiento, licitación, adjudicación y construcción que requieren varios años antes de entrar en funcionamiento.

Entre los proyectos considerados estratégicos figura la línea de alta tensión de 500 kilovoltios entre Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca, una obra clave para reforzar la integración eléctrica entre la Patagonia y el centro del país, reducir restricciones en el transporte e incorporar nueva generación.

Hasta que esas inversiones estén operativas, el Ejecutivo sostiene que será necesario mantener herramientas excepcionales para administrar los puntos críticos de la red, coordinar el despacho de energía y reducir el riesgo de interrupciones durante los períodos de mayor demanda.