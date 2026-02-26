Catamarca dio un paso clave para avanzar con el proyecto minero Sal de Vida

El Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de producción del Proyecto Minero Sal de Vida, presentado por la compañía Rio Tinto (Galaxy Lithium S.A.).

El proyecto se desarrolla en el departamento Antofagasta de la Sierra e involucra diversas propiedades mineras y servidumbres asociadas a infraestructura, campamento y uso de agua. El mismo incluye el desarrollo, la construcción y operación de un proyecto de carbonato de litio de 15ktpa de calidad predominantemente de grado de batería. La transacción se estructurará como un préstamo con un plazo de 9,5 años con 30 meses de período de gracia.

La actualización aprobada, previo al proceso de Participación Ciudadana que incluyó charlas técnicas, contempla el acondicionamiento de obras previamente autorizadas y el pilotaje del proceso de Extracción Directa de Litio (DLE), una actividad específica autorizada dentro del sitio que no forma parte del proyecto Sal de Vida ni implica cambios en su diseño o método de producción.

La aprobación se basó en el marco del Código de Minería y de la Ley Nacional N.º 24.585 de Protección Ambiental para la Actividad Minera y fue otorgada con una vigencia de 24 meses, autorizando exclusivamente las actividades declaradas por la empresa. Cualquier modificación o cambio de operador requerirá una nueva evaluación por parte de la Autoridad de Aplicación.

Rio Tinto Lithium, la empresa a cargp del proyecto, tiene como objetivo aumentar la capacidad de sus activos de nivel 1 a más de 200 mil toneladas por año de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2028. Las tecnologías y geografías complementarias ofrecen un valor atractivo impulsado por el crecimiento acelerado del volumen en un mercado en alza, proyectando un EBITDA y un flujo de caja operativo significativamente más altos en los próximos años.

La Compañía del Proyecto, está constituida en Argentina, y es una subsidiaria de propiedad total de Allkem Limited (Allkem). Allkem es una de las mayores compañías químicas de litio por producción y capitalización de mercado, con una participación de mercado de 10%.

Con esta aprobación, el Gobierno de Catamarca reafirma su compromiso con el desarrollo minero responsable, promoviendo inversiones estratégicas para la provincia bajo estrictos estándares de protección ambiental, transparencia institucional y fortalecimiento del desarrollo local.