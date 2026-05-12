Mendoza extiende por una década la concesión petrolera en Malargüe para impulsar la producción

El Gobierno de Mendoza aprobó, mediante el Decreto 864, la prórroga por 10 años de la concesión de explotación hidrocarburífera del área Cajón de los Caballos, ubicada en Malargüe, a favor de la UTE conformada por Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA y Compañía General de Combustibles SA.

La medida consolida una nueva etapa de desarrollo para un yacimiento convencional, con el objetivo de incrementar la actividad productiva, extender la vida útil de la infraestructura existente y generar condiciones para nuevas inversiones en la provincia.

La prórroga contempla un plan de inversiones de más de 3 millones de dólares, en la que se destaca la perforación de un nuevo pozo con objetivo de exploración complementaria en la zona de Los Alpatacos. Esta actividad permitirá profundizar el conocimiento geológico del área, evaluar nuevos horizontes productivos y generar información técnica clave para definir futuras oportunidades de desarrollo dentro del bloque.

Además de la nueva perforación exploratoria, el plan incluye la reparación de pozos, la reprocesamiento de información sísmica y la elaboración de nuevos modelos técnicos, consolidando una estrategia orientada no solo a sostener la producción existente, sino también a ampliar el potencial hidrocarburífero del área.

En paralelo, la extensión de la concesión también permite poner en valor el potencial gasífero comprobado del área, generando un horizonte temporal adecuado para analizar y viabilizar proyectos vinculados a la comercialidad del gas existente. En este sentido, la prórroga no solo apunta a incrementar la producción de petróleo, sino también a crear condiciones para transformar recursos ya identificados en nuevas oportunidades de desarrollo energético para Mendoza.

Cabe destacar que la incorporación de una perforación con objetivo exploratorio y la posibilidad de avanzar sobre el potencial gasífero comprobado del área le otorgan a la prórroga un carácter especialmente estratégico. No se trata únicamente de extender la vida útil de un yacimiento convencional, sino de promover nueva actividad de subsuelo, reducir incertidumbre geológica y abrir la posibilidad de incorporar nuevos recursos a la matriz energética y productiva provincial.

“Esta prórroga no es simplemente una extensión administrativa. Es una herramienta concreta para transformar un área madura en una nueva oportunidad de inversión, exploración, producción y empleo mendocino. La Provincia acompaña cuando hay compromisos reales, pero también exige inversión, control, cumplimiento ambiental y responsabilidad operativa”, señaló la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Uno de los aspectos centrales del decreto es la aprobación de una alícuota de regalías del 7%, diseñada para mejorar la competitividad del proyecto y viabilizar inversiones en un área con desafíos operativos. La medida permite generar condiciones para sostener la operación, recuperar pozos y avanzar en nuevas actividades exploratorias.

Aspectos centrales del decreto

“El dato más importante es que este plan no se limita a sostener lo que ya existe: incorpora una perforación con objetivo exploratorio y permite avanzar sobre el potencial gasífero comprobado del área. Eso es justamente lo que Mendoza necesita: seguir ampliando conocimiento, generar nuevas oportunidades y transformar incentivos en actividad concreta”, comentó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

En ese sentido, Erio agregó: “Estamos convencidos de que estos esquemas de incentivos generan un círculo virtuoso. En principio, la Provincia incentiva con reducciones de regalías, pero eso se traduce en producción incremental, reinversión por parte de las empresas, generación de puestos de trabajo, impacto en la cadena de valor y, en definitiva, también en recaudación”.

Además, el decreto establece exigencias en materia de protección ambiental, saneamiento de pasivos, abandono de pozos, seguro ambiental, garantías de cumplimiento e inspección permanente por parte de la Autoridad de Aplicación. También prevé mecanismos de control, fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos, incluyendo causales de caducidad de la prórroga.

Con esta decisión, la Provincia reafirma su política de extender la vida útil de los yacimientos convencionales, promover nueva actividad exploratoria, poner en valor el potencial gasífero existente, atraer inversiones sostenibles y fortalecer el rol del Estado como autoridad concedente, impulsando un modelo de desarrollo hidrocarburífero basado en previsibilidad, eficiencia, control y cumplimiento.