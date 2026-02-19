Chubut y Santa Cruz se sumaron al paro total en las cuencas petroleras contra la reforma laboral

Operarios del Sindicato de Petroleros Privados del Chubut y el SIPGER de Santa Cruz durante el plenario donde se definió el cese total de actividades en la Cuenca del Golfo San Jorge. Foto gentileza.

La industria petrolera de la Patagonia central entró hoy en un estado de parálisis absoluta. En una acción coordinada que abarca ambas jurisdicciones, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y el SIPGER de Santa Cruz confirmaron un esquema de fuerza que ha detenido la actividad en toda la Cuenca del Golfo San Jorge y el norte santacruceño.

La medida, que responde al paro general convocado por la CGT, tiene como eje central el rechazo unánime a la reforma laboral que comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. Según las conducciones gremiales de ambas provincias, el proyecto legislativo representa una «amenaza directa» a la estabilidad de los convenios colectivos de trabajo y a los derechos históricos de los operarios del sector energético.

El conflicto por la salida de YPF

En Chubut, la conducción de Jorge Ávila sumó un reclamo crítico: el futuro de los yacimientos convencionales. El gremio denunció que el traspaso de áreas en el marco del «Plan Andes» de YPF está sumido en la incertidumbre.

El foco está puesto en Manantiales Behr, una pieza estratégica que produce 25.000 barriles diarios; el sindicato advirtió que, si las nuevas operadoras no garantizan las inversiones para 2026, exigirán la reversión de las áreas a la provincia.

Por su parte, el gremio de Santa Cruz, El Sindicato de Petroleros, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) , ratificó la medida tras un plenario masivo en Pico Truncado. Allí, los trabajadores aprobaron por unanimidad el cese total de actividades, afectando tanto la producción como las tareas administrativas.

Al igual que en Chubut, la preocupación en Santa Cruz radica en que la reforma laboral pueda traducirse en una flexibilización que perjudique la seguridad y los salarios en una actividad de alto riesgo.

Un frente patagónico hacia marzo

El plan de acción no termina con el cese de tareas de este jueves. Los sindicatos anticiparon que ya diseñan una hoja de ruta para las próximas semanas que incluye una movilización masiva a la ciudad de Rawson el 2 de marzo.

Allí, buscarán que los gobiernos provinciales intervengan directamente ante Nación para garantizar la reactivación de los pozos y el sostenimiento del empleo frente al auge de las inversiones en Vaca Muerta, que ha desplazado el interés sobre las cuencas del sur.

Con los yacimientos frenados y la producción afectada, el sector petrolero patagónico envía un mensaje contundente al Congreso y a las operadoras: la paz social en las provincias del sur dependerá de las garantías laborales y del cumplimiento de los planes de inversión en el campo. La unidad sindical entre Chubut y Santa Cruz paraliza la producción de crudo en reclamo de estabilidad laboral y la reactivación de inversiones en los yacimientos convencionales.