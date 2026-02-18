YPF se desprendió de un área clave en Chubut este miércoles: confirmó la venta de Manantiales Behr a Pecom

YPF confirmó este miércoles que se desprendió de un área clave en Chubut. Finalmente, el proceso de venta de Manantiales Behr culminó y terminó en las manos de Pecom, tanto de forma directa como indirecta.

El directorio de la petrolera nacional informó que la operación se llevó a cabo por el 100% de las operaciones de explotación convencional.

A través de un comunicado oficial, YPF informó que el bloque quedará en manos de la empresa Pecom y que la venta también incluye de manera indirecta a su afiliada San Benito Upstream.

La compañía ya había adquirido las áreas Campamento Central–Cañadón Perdido y El Trébol-Escalante en la misma provincia en el año 2024.

Por qué YPF no lo vendió a Limay Energía

Las áreas fueron lanzadas por parte de YPF en junio de 2025 como parte del Proyecto Andes, en marco de una estrategia de optimización del portafolio de activos convencionales.

Al cierre de 2025, Manantiales Behr tuvo una producción diaria aproximada de 25 kbbl/d de petróleo y

0,4 millones de m3/d de gas natural.

Desde la compañía no aclararon los montos de la operación, pero sí indicaron que finalmente la operación no se concretó con la firma Limay Energía SA (empresa del Grupo Rovella Capital) porque no cumplía con las condiciones necesarias en su oferta.

Mientras tanto, YPF resaltó que esta medida se toma para priorizar otros proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de » incrementar la rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031″.