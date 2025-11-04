Cómo sigue la obra del VMOS tras la última soldadura del oleoducto que une Vaca Muerta y el mar de Río Negro  

La obra VMOS, que unifica la localidad de Allen con la zona costera de Punta Colorada EN Río Negro, avanza de manera significativa. El proyecto del oleoducto de 437 kilómetros alcanzó recientemente un hito clave con la finalización de su soldadura. El trabajo prosigue activamente en fases simultáneas: pruebas hidráulicas, ejecución de obras civiles y montaje de infraestructuras.

En el primer tramo del recorrido, a la salida de Allen, se completaron las pruebas hidráulicas y se avanza en el soplado de fibra óptica y los empalmes de cañería. Si bien la soldadura automática finalizó, la obra entrará ahora en su fase final de terminación, que incluye las soldaduras lineales y, particularmente relevante para la provincia, el cruce subterráneo del Río Negro.

La planificación apunta a concluir los últimos detalles en diciembre de 2025, todo bajo tecnologías dirigidas de última generación (HDD) para garantizar la seguridad ambiental.

Distintas empresas aportarán fondos con el consorcio firmado con VMOS para la exportación, entre ellas están: YPF, Vista, Shell, Pan American Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

Tecnología de punta para batir marcas con el Oleoducto Vaca Muerta Sur

El trabajo y coordinación estratégica para el plan contó con 1500 trabajadores distribuidos en los tres campamentos móviles. Según la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Techint Sacde, a cargo de la ejecución, alcanzaron el récord de 175 soldaduras en una sola jornada, con un estimado de 4 kilómetros diarios. El recorrido atravesó más de 76 cruces de rutas y arroyos

El CEO de VMOS, Gustavo Chaab, felicitó a cada trabajador involucrado en la planificación e instalación del oleoducto. A su vez Gustavo comentó en un encuentro con proveedores en Cipolletti que la obra general está un 38% terminada.

La salida directa al exterior de Vaca Muerta promete traer beneficios millonarios al país. Se especula que los siguientes años se podrá generar más de 15.000 millones de dólares adicionales.

La primera fase de exportación tendrá una capacidad de 390.000 barriles diarios de petróleo. Las siguientes fases buscarán aplicar a 550.000 barriles diarios para el 2027.