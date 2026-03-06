Consumo responsable en el hogar: 3 consejos del ENRE para mejorar la eficiencia energética

El Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se conmemora cada 5 de marzo, vuelve a poner el foco en la necesidad de utilizar la energía de manera responsable. En este marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) difundió una serie de recomendaciones orientadas a mejorar el uso de la electricidad en los hogares y promover hábitos que permitan reducir el consumo.

Desde el organismo señalaron que pequeños cambios en la vida cotidiana pueden tener un impacto significativo tanto en el ahorro de energía como en la reducción del gasto en las facturas eléctricas. Uno de los primeros consejos es aprovechar al máximo la luz natural, especialmente durante esta etapa del año en la que comienzan a registrarse jornadas más templadas y soleadas.

Abrir persianas, correr cortinas y organizar las actividades del hogar durante las horas de mayor luminosidad puede disminuir la necesidad de utilizar iluminación artificial. En la misma línea, elegir colores claros para pintar paredes y techos ayuda a reflejar mejor la luz natural y aumentar la claridad de los ambientes.

La iluminación es uno de los aspectos donde se pueden lograr cambios inmediatos. El ENRE recomienda apagar las luces cuando no se utilizan, mantener limpias las lámparas y optar por tecnología LED en lugar de bombillas tradicionales. Estas últimas consumen hasta ocho veces más energía y tienen una vida útil considerablemente menor.

Promueven un uso eficiente de los electrodomésticos

En el caso del aire acondicionado, se aconseja mantener la temperatura en 24 grados, ya que cada grado adicional puede aumentar el consumo energético hasta un 8%. Además, es importante evitar que el aire frío se escape cerrando puertas y ventanas mientras el equipo está en funcionamiento.

La heladera, uno de los aparatos que más energía demanda debido a su funcionamiento constante, también requiere ciertos cuidados. Mantener la puerta cerrada la mayor parte del tiempo, evitar introducir alimentos calientes y controlar el estado de los burletes son acciones que contribuyen a mejorar su eficiencia. También se recomienda ubicarla en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor.

En cuanto al uso del lavarropas, el organismo sugiere utilizarlo cuando se alcance la carga recomendada por el fabricante y priorizar los programas de lavado con agua fría, ya que el calentamiento del agua puede incrementar significativamente el consumo eléctrico.

Otro electrodoméstico que puede optimizar su uso es la plancha. Planchar una gran cantidad de ropa en una sola sesión permite aprovechar mejor la energía generada por el aparato. Asimismo, desconectarla unos minutos antes de terminar y utilizar el calor residual en prendas más finas ayuda a reducir el gasto eléctrico.

La fecha que promueve estas acciones tiene origen en 1998, cuando se realizó en Austria la primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética. Desde entonces, gobiernos y organismos de distintos países impulsan campañas de concientización sobre el uso racional de la energía y la importancia de avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles.

En esa línea, el ENRE también recomienda revisar la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos antes de comprarlos y realizar controles periódicos de la instalación eléctrica del hogar con un electricista matriculado. Estas medidas no solo contribuyen a ahorrar energía, sino que también ayudan a prevenir riesgos y mejorar la seguridad eléctrica en las viviendas.