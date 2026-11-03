Elecciones en Estados Unidos 2026: a qué hora cerrarán las urnas y cuándo se conocerán los resultados

Este martes 3 de noviembre tiene lugar las elecciones de medio mandato (midterm) en Estados Unidos. No hay una única hora del cierre de las urnas por lo que tampoco habrá un solo momento en la difusión de los resultados. Las encuestas anticipan una tendencia a favor de los demócratas.

Son unos comicios claves que medirán la fuerza del presidente Donald Trump.

Elecciones en Estados Unidos 2026: a qué hora cierran las urnas en cada estado

Conocé el horario del cierre de las urnas, basadas en la hora estándar del este de Estados Unidos.

18 hs: las primeras urnas de la noche cerrarán en la mayor parte de Indiana y Kentucky , pero no se declarará ningún ganador a nivel estatal en ninguno de los dos estados hasta que cierren las últimas urnas a las 7 p. m. Es posible que se declaren ganadores en los distritos congresionales más orientales de los estados.

19:00 y 19:30 hs: en seis estados, incluidos Georgia , Carolina del Sur y Virginia , el recuento de votos cierra a las 19 y suelen completarse casi todos los recuentos la misma noche de las elecciones. En las elecciones generales de 2024, el recuento de votos en los tres estados alcanzó la mitad alrededor de las 20. El recuento estaba completado en un 90 % a las 22:21 en Georgia, a las 23:14 en Carolina del Sur y a las 00:07 en Virginia. En la reñida contienda presidencial de Georgia, Associated Press declaró ganador al republicano Donald Trump a las 00:58.

La mayoría de los colegios electorales de Florida también cerrarán a las 19, incluidos todos los distritos congresionales competitivos, pero no se declarará ningún ganador a nivel estatal hasta que cierren los colegios electorales en la zona horaria central a las 20.

Las urnas en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental cierran a las 19:30. En los tres estados, el recuento de votos es relativamente rápido, alcanzando la mitad alrededor de las 21:00 en 2024 y cerca del 90% a las 23:00. La AP declaró un ganador en la reñida contienda por el Senado de EE. UU. en Ohio a las 23:27.

20 y 20:30 hs: las 8 de la noche es el momento de máxima audiencia en la noche de las elecciones, con los colegios electorales total o parcialmente cerrados en casi la mitad de los estados, incluidos estados clave como Florida, Maine , Nuevo Hampshire y Pensilvania.

Florida suele tener uno de los recuentos más rápidos en este horario, ya que los resultados en la mayor parte del estado comienzan a publicarse alrededor de las 19. En 2024, el recuento de votos en Florida estaba completo en un 90% a las 20:07.

El recuento de votos de 2024 en New Hampshire y Pensilvania alcanzó la mitad a las 22:12. En Pensilvania, el porcentaje llegó al 90% a las 00:48 y en New Hampshire, a la 1:42. Maine no alcanzó la mitad del camino en 2024 hasta las 12:54 a. m.

Las urnas cierran en casi todo Michigan y Texas a las 20., incluso en los distritos congresionales más disputados de ambos estados, pero no se anunciará ningún ganador a nivel estatal hasta que cierren las urnas definitivamente a las 21.

21hs: este es el otro gran atasco de la noche electoral, con el cierre de todos los colegios electorales en 15 estados, incluidos los estados clave para las elecciones de mitad de mandato de Arizona , Iowa , Kansas , Michigan , Minnesota , Nebraska , Nueva York , Texas y Wisconsin .

22 hs: las urnas cierran en Montana , Nevada y Utah , y algunas cerrarán en las zonas orientales de Idaho y Oregón.

Entre las contiendas clave a seguir en esta hora se incluyen las elecciones a la Cámara de Representantes de EE. UU. en Montana, Nevada y Utah, y las elecciones al Congreso y a la gobernación en Arizona, donde las urnas cierran a las 21., pero los resultados se mantienen en espera hasta las 22.

23 hs: todos los colegios electorales cierran a las 23:00 en California y Washington , así como los colegios electorales restantes en Idaho y Oregón .

Las elecciones en California y Washington se realizan principalmente por correo. Las papeletas enviadas por correo con matasellos del día de las elecciones se contarán si se reciben antes del 10 de noviembre en California y antes del 23 de noviembre en Washington.

Elecciones en Estados Unidos: los últimos cierres y la difusión de resultados

Las urnas cierran en Hawái y en casi todo Alaska a medianoche. Las últimas urnas para las elecciones de mitad de mandato de 2026 cierran a la 1 de la madrugada en las Islas Aleutianas, donde se encuentra el centro de votación más occidental de Alaska.

En Alaska, en 2024, aproximadamente el 25 % del total de votos no se contabilizó la noche de las elecciones. Se prevé que la mayor parte de los resultados del voto por correo del estado no se conozcan antes del 18 de noviembre, fecha límite para la recepción de las papeletas de los militares y del extranjero. Los votos por correo y los votos anticipados presenciales representaron aproximadamente el 35 % del total de votos en 2022 y cerca del 45 % en 2024.

Entre las contiendas clave a seguir se encuentran las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes en Alaska.