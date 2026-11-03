Termas de Copahue renovó sus tarifas: cuánto cuesta cada tratamiento para el verano
El complejo termal de Neuquén publicó los nuevos valores que rigen desde noviembre hasta enero. Hay opciones de baños, fangoterapia, masajes, tratamientos de belleza, rehabilitación y circuitos para adultos, menores y familias.
Las aguas mineromedicinales, los fangos volcánicos, los vapores sulfurosos y las algas termales son algunos de los recursos naturales que convierten a Copahue en uno de los centros termales más reconocidos. Para quienes planean una visita durante los próximos meses, el complejo dio a conocer el nuevo cuadro tarifario de sus prestaciones, con valores vigentes desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.
La actualización alcanza a todos los sectores: tratamientos termales, belleza y dermocosmiatría, masoterapia, rehabilitación asistida, dermatología y gimnasio. La propuesta incluye desde baños e inmersiones hasta sesiones de masajes y circuitos que combinan distintas experiencias de bienestar.
Baños, fangos y tratamientos termales: cuánto cuesta cada servicio
Entre las prestaciones termales, la consulta médica tendrá un valor de $28.000, mientras que la consulta de enfermería costará $12.000.
Los baños y tratamientos tienen los siguientes precios:
- Inmersión: $23.000.
- Hidromasaje: $32.000.
- Hidropulsor: $43.500.
- Vapor: $23.000.
- Nebulizaciones: $12.000.
- Máscara para nebulizar: $27.000.
En cuanto a las lagunas, el ingreso a la Laguna del Chancho costará $23.000. Para la Laguna Verde y las curas hidropínicas, el cuadro tarifario no especifica un valor.
La fangoterapia tendrá tres alternativas: la aplicación total costará $42.000, la local, $21.000, y el envase de fango termal de 250 gramos, $39.000.
Belleza, masajes y tratamientos corporales
El área de belleza y dermocosmiatría también actualizó sus tarifas. La máscara facial costará $37.000; la belleza facial integral, $54.500; la belleza corporal integral, $83.000; el tratamiento capilar, $44.000; y el spa de manos, $55.000.
Para quienes buscan tratamientos específicos, las piernas cansadas tendrán una sesión de $55.000, aunque también habrá un paquete de tres por $128.000. El anticelulítico costará $47.000 por sesión y $114.000 por tres sesiones.
En masoterapia, los valores serán los siguientes:
- Masaje total: $47.000 por sesión o $100.000 por tres.
- Masaje local: $35.000 por sesión o $76.500 por tres.
- Terapia geothermal: $52.500 por sesión o $123.500 por tres.
Circuitos termales para adultos, menores y familias
El complejo también ofrece propuestas que reúnen varias prestaciones en una misma experiencia. El circuito termal para mayores costará $70.000 e incluirá vapor, hidromasaje verde, ducha escocesa y máscara facial.
Para los menores, el circuito tendrá un valor de $39.000 y comprenderá vapor e hidromasaje verde. En tanto, el circuito familiar costará $154.000.
Rehabilitación, dermatología y gimnasio
Las prestaciones de rehabilitación asistida contemplan kinesiología y fisioterapia, con un costo de $20.500 cada una. La combinación de Hubbard con kinesiología tendrá un valor de $38.000.
En dermatología, los tratamientos oclusivos costarán $21.000. También habrá dos modalidades de jornada dermatológica: la media, de $36.000, que incluye una aplicación de algas o fango más ducha; y la completa, de $50.000, con dos aplicaciones.
El gimnasio tendrá un pase diario de $10.000 y uno semanal de $29.000. Para quienes opten por una membresía mensual, el valor será de $41.000 para residentes y $46.000 para no residentes.
Qué descuentos hay para residentes, jubilados y menores
El cuadro tarifario mantiene beneficios especiales para distintos grupos. Los jubilados y pensionados tendrán un descuento del 50% en las prestaciones termales.
Los menores de entre 1 y 5 años podrán acceder sin cargo. Por su parte, los residentes tendrán una bonificación del 30% en las prestaciones termales, con excepción del hidropulsor. Para acceder a estos beneficios será necesario acreditar la condición correspondiente.
Los valores publicados están sujetos a modificación. Para consultar más información sobre los servicios y las prestaciones del complejo, se puede ingresar a www.termas.neuquen.gov.ar o visitar la cuenta de Instagram @termasdeneuquen.
Con información de Neuquén Informa.
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