Termas de Copahue renovó sus tarifas: cuánto cuesta cada tratamiento para el verano

El complejo termal de Copahue actualizó los precios de sus tratamientos para el período noviembre 2026-enero 2027.

Las aguas mineromedicinales, los fangos volcánicos, los vapores sulfurosos y las algas termales son algunos de los recursos naturales que convierten a Copahue en uno de los centros termales más reconocidos. Para quienes planean una visita durante los próximos meses, el complejo dio a conocer el nuevo cuadro tarifario de sus prestaciones, con valores vigentes desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

La actualización alcanza a todos los sectores: tratamientos termales, belleza y dermocosmiatría, masoterapia, rehabilitación asistida, dermatología y gimnasio. La propuesta incluye desde baños e inmersiones hasta sesiones de masajes y circuitos que combinan distintas experiencias de bienestar.

Baños, fangos y tratamientos termales: cuánto cuesta cada servicio

Entre las prestaciones termales, la consulta médica tendrá un valor de $28.000, mientras que la consulta de enfermería costará $12.000.

Los baños y tratamientos tienen los siguientes precios:

Inmersión: $23.000.

Hidromasaje: $32.000.

Hidropulsor: $43.500.

Vapor: $23.000.

Nebulizaciones: $12.000.

Máscara para nebulizar: $27.000.

En cuanto a las lagunas, el ingreso a la Laguna del Chancho costará $23.000. Para la Laguna Verde y las curas hidropínicas, el cuadro tarifario no especifica un valor.

La fangoterapia tendrá tres alternativas: la aplicación total costará $42.000, la local, $21.000, y el envase de fango termal de 250 gramos, $39.000.

La Laguna del Chancho y la Laguna Verde, dos de los espacios termales más conocidos de Copahue.

Belleza, masajes y tratamientos corporales

El área de belleza y dermocosmiatría también actualizó sus tarifas. La máscara facial costará $37.000; la belleza facial integral, $54.500; la belleza corporal integral, $83.000; el tratamiento capilar, $44.000; y el spa de manos, $55.000.

Para quienes buscan tratamientos específicos, las piernas cansadas tendrán una sesión de $55.000, aunque también habrá un paquete de tres por $128.000. El anticelulítico costará $47.000 por sesión y $114.000 por tres sesiones.

En masoterapia, los valores serán los siguientes:

Masaje total: $47.000 por sesión o $100.000 por tres.

Masaje local: $35.000 por sesión o $76.500 por tres.

Terapia geothermal: $52.500 por sesión o $123.500 por tres.

Circuitos termales para adultos, menores y familias

El complejo también ofrece propuestas que reúnen varias prestaciones en una misma experiencia. El circuito termal para mayores costará $70.000 e incluirá vapor, hidromasaje verde, ducha escocesa y máscara facial.

Para los menores, el circuito tendrá un valor de $39.000 y comprenderá vapor e hidromasaje verde. En tanto, el circuito familiar costará $154.000.

Rehabilitación, dermatología y gimnasio

Aguas termales y fangos volcánicos, dos de los recursos naturales que distinguen a Copahue.

Las prestaciones de rehabilitación asistida contemplan kinesiología y fisioterapia, con un costo de $20.500 cada una. La combinación de Hubbard con kinesiología tendrá un valor de $38.000.

En dermatología, los tratamientos oclusivos costarán $21.000. También habrá dos modalidades de jornada dermatológica: la media, de $36.000, que incluye una aplicación de algas o fango más ducha; y la completa, de $50.000, con dos aplicaciones.

El gimnasio tendrá un pase diario de $10.000 y uno semanal de $29.000. Para quienes opten por una membresía mensual, el valor será de $41.000 para residentes y $46.000 para no residentes.

Qué descuentos hay para residentes, jubilados y menores

El cuadro tarifario mantiene beneficios especiales para distintos grupos. Los jubilados y pensionados tendrán un descuento del 50% en las prestaciones termales.

Los menores de entre 1 y 5 años podrán acceder sin cargo. Por su parte, los residentes tendrán una bonificación del 30% en las prestaciones termales, con excepción del hidropulsor. Para acceder a estos beneficios será necesario acreditar la condición correspondiente.

Los valores publicados están sujetos a modificación. Para consultar más información sobre los servicios y las prestaciones del complejo, se puede ingresar a www.termas.neuquen.gov.ar o visitar la cuenta de Instagram @termasdeneuquen.

Con información de Neuquén Informa.