Crece la incertidumbre por El Medanito: continúan los reclamos por definiciones sobre inversiones

El área El Medanito aporta más de un tercio de la producción petrolera pampeana y cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.

La situación del área hidrocarburífera El Medanito volvió a concentrar la atención en la localidad pampeana de 25 de Mayo, donde autoridades municipales, concejales, empresas petroleras, pymes proveedoras y sindicatos mantuvieron una reunión para analizar el escenario actual del yacimiento y su proyección operativa.

El encuentro se desarrolló en el municipio y tuvo como eje la evaluación del contexto que atraviesa el área, particularmente en relación con la intervención de Pampetrol y la ausencia de definiciones sobre el plan de inversiones y la continuidad de la actividad.

De acuerdo a la información que pudo acceder EnergíaOn, los participantes manifestaron preocupación por el impacto que una eventual demora o retracción de inversiones podría generar en la economía local. En ese sentido, advirtieron que el nivel de actividad del área incide de forma directa en el empleo, la demanda de servicios petroleros y los ingresos vinculados al sector, que constituyen un componente central de la estructura productiva de la región.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de contar con previsibilidad y garantías que permitan sostener la operación y brindar certidumbre a empresas y trabajadores. Como resultado, se resolvió impulsar gestiones ante legisladores provinciales para trasladar la situación y solicitar definiciones que contribuyan a estabilizar el escenario del área.

Contexto del debate concesional

La preocupación del sector se inscribe en un proceso más amplio vinculado al futuro concesional de El Medanito. En el último mes, la licitación impulsada por la provincia de La Pampa para definir un nuevo esquema de explotación del área no registró ofertas, lo que profundizó la incertidumbre sobre la continuidad operativa y el plan de inversiones.

En este contexto, el yacimiento atraviesa una etapa de transición marcada por el vencimiento de la concesión vigente y la falta de definiciones sobre el esquema futuro de explotación. La intervención de Pampetrol y el proceso licitatorio sin adjudicación consolidaron un escenario con interrogantes sobre la continuidad productiva y el impacto económico en 25 de Mayo, donde la actividad petrolera representa uno de los principales motores de empleo, ingresos fiscales y demanda para pymes proveedoras.

Con este telón de fondo, el encuentro realizado en la localidad reflejó la preocupación de los actores del sector por la necesidad de definiciones que permitan sostener el nivel de actividad y garantizar previsibilidad en el desarrollo del área más relevante de la provincia en materia hidrocarburífera.