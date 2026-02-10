La Rioja busca liderar en las renovables: avanza la obra del parque híbrido más grande de Sudamérica

El parque híbrido tendrá una capacidad instalada de 50 MW, y contará con más de 94 mil paneles solares. Foto: gentileza.

Este proximo miércoles 11 de febrero, se realizará la presentación institucional del Parque Solar Arauco I, donde participarán los acreedores del proyecto que busca consolidar a la provincia como referente regional en la generación de energías renovables. El proyecto es considerado uno de los parques híbrido más grande de Sudamérica.

Según indicaron desde el gobierno de La Rioja, la obra está evolucionando de acuerdo con el plan previsto y se encuentra lista en un 25%. Se espera el ritmo de los trabajos acelere en las próximas etapas del proyecto, de acuerdo los últimos avances del equipo técnico.

Entre los detalles finales, destacaron que el equipamiento principal del parque -que incluye módulos solares, trackers, inversores y sistemas STS- ya se encuentra 100% adquirido, transportado y disponible en el lugar, con la logística internacional, portuaria y terrestre completamente finalizada.

En simultaneo, la estación transformadora se encuentra en un estado de avances significativo, debido a que ya se encuentra ejecutada la ingeniería, la provisión de equipos y la mayor parte de las obras y montajes. Solo restan las tareas finales y pruebas operativas previas a su habilitación comercial.

La capacidad del Parque Solar Arauco I

El Parque Solar Arauco I viene de dar un paso clave en enero con la realización del Golden Row, con el que se dio inicio al montaje operativo del proyecto. El procedimiento consiste en la instalación de la primera fila completa de paneles solares, lo que permite verificar la correcta ejecución de todos los componentes del sistema de seguimiento solar

El parque híbrido tendrá una capacidad instalada de 50 MW, y contará con más de 1.600 seguidores solares y 94 mil paneles solares, lo que permitirá reducir aproximadamente 53 mil toneladas de CO2 cada año y abastecer de electricidad a más de 52 mil hogares.