Extensión de vida de Atucha I: prevén comenzar la carga de combustible del reactor a principios de 2027

La finalización del proceso requiere la evaluación de los trabajos por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). Foto: gentileza.

La Central Nuclear Atucha I avanza con el proyecto de extensión de su vida útil: Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) anunció que a principios de 2027 comenzará la carga de combustible del reactor, lo que destacó como un paso clave antes de su regreso a la generación eléctrica.

Los trabajos sobre la planta comenzaron en septiembre de 2024, que implicaron la detención de sus actividades luego de 50 años de operación continua. Desde entonces, atraviesa una renovación integral que busca habilitar un nuevo ciclo de operación de otros veinte años.

Según indicó la compañía, durante los últimos dos años se llevaron adelante más de 17.000 tareas, que incluyeron la renovación de equipos y sistemas, inspecciones y obras de infraestructura dentro del complejo.

Entre las principales medidas realizadas se encuentran la renovación del sistema de protección del reactor, la actualización de la red eléctrica de la central, la inspección de los generadores de vapor y mejoras en los sistemas de refrigeración de las piletas de combustible gastado.

Los trabajos también incluyeron nuevas obras civiles para ampliar la infraestructura necesaria para sostener el proyecto. Entre ellas se encuentra un nuevo edificio de ingeniería, con capacidad para 180 puestos laborales.

La finalización del proceso requiere la evaluación de los trabajos por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que debe analizar las intervenciones realizadas antes de otorgar la nueva licencia de operación.

Atucha I se convirtió en la primera central nuclear de potencia en Latinoamérica tras su conexión tras su inauguración en 1974, estando en Lima, provincia de Buenos Aires. Actualmente cuenta con una potencia eléctrica bruta de 362 megavatios (MW).

Exportación de servicios nucleares a otros países

El organismo recordó que ya se llevó adelante un proceso de extensión de vida en la Central Nuclear Embalse, en Córdoba. Tras su renovación, la planta incorporó otros treinta años de operación.

En esa línea, afirmó que la experiencia convirtió a la empresa en «una de las pocas del mundo con capacidad comprobada en extensiones de vida», un servicio que actualmente ofrece a operadores nucleares de otros países.

Este mismo mes, NA-SA formalizó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con SN Nuclearelectrica —operadora de las centrales nucleares de Rumania— para cooperar en proyectos vinculados con CANDU 6, tecnología que es empleada tanto en Embalse como en el país europeo.

A partir del convenio, la compañía acordó participar en la extensión de vida de la Unidad 1 de la central rumana Cernavodă. La delegación argentina ya realizó una visita técnica a la planta, donde mantuvo reuniones con sus equipos y recorrió las instalaciones para profundizar el intercambio entre ambos operadores e identificar oportunidades de cooperación.